Pflegekräfte gesucht: Bewerbungsgespräch bei Kerzenschein

Kliniken setzen auf Social Media

Die Weilheimer und Schongauer Kliniken werben mittlerweile voll in den sozialen Medien. Bewerbungen laufen über Facebook oder Instagram. Wer will, kann oft sogar noch am selben Tag anfangen. Gut 60 neue Pflegekräfte hat die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau so heuer schon rekrutieren können