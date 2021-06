Pflegekräfte demonstrieren wegen Gesundheitsministerkonferenz

Die digitale Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern nutzen Pflegekräfte in Franken zum Protest. Unter anderem wollen sie vor dem Gesundheitsministerium in Nürnberg demonstrieren und bessere Arbeitsbedingungen fordern.

Arbeit im Pflegeberuf selten bis zur Rente

Die Beschäftigten würden den Bundesgesundheitsminister nicht daran messen, wie viele Gesetze er auf den Weg bringt, sondern ob diese wirken und sich durch sie ihre tägliche Arbeitssituation verbessert, sagte Bernhard Bytom von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Vorfeld der Demonstration. Eine Befragung von Pflegenden habe gezeigt, dass 78 Prozent der Beschäftigten nicht glauben, dass sie bis zur Rente in ihrem Beruf durchhalten. Das belege, dass Verbesserungen dringend notwendig seien.

Aktuelle Verbesserungen reichen nicht

So bleibe in der Altenpflege das Problem der vielerorts gezahlten Niedriglöhne ebenso ungelöst wie der Personalmangel, sagte Bytom. Mit den aktuellen Gesetzesinitiativen werden nach Ansicht der Gewerkschaft bei der Bezahlung nach Tariflohn etliche Schlupflöcher geschaffen. Auch bei den Beschäftigten in Krankenhäusern kämen die dringend erforderlichen Verbesserungen nicht an.

Aktion unter anderem vor Gesundheitsministerium

Die Gewerkschaft begleitet die digitale Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern mit einer Demonstration vor dem Sitz des bayerischen Gesundheitsministeriums in Nürnberg. Zuvor gibt es so genannte aktive Mittagspausen in vielen Einrichtungen in Mittelfranken. Die Aktionen finden unter anderem am Uni-Klinikum Erlangen und in vielen Einrichtungen der AWO statt. Ziel der Gewerkschaft ist es, dass die nächste Bundesregierung und die Länder in der Gesundheitspolitik eine Kehrtwende einleiten.