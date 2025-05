Pflegeheimmitarbeiter wegen versuchten Mordes vor Gericht

In Regensburg hat der Prozess gegen drei Pflegeheimmitarbeiter und den Leiter der Einrichtungen wegen versuchten Mordes begonnen. In zwei Seniorenpflegeeinrichtungen in Furth im Wald und Eschlkam im Landkreis Cham sollen drei Bewohner gestorben sein, nachdem ihnen ohne ärztliche Anordnung starke Schmerzmittel verabreicht worden waren – Fentanyl und Morphium.

Leichen der Verstorbenen exhumiert

Die Leichen der Verstorbenen wurden exhumiert und obduziert. Da sie aber offenbar bereits zu stark verwest waren, konnte nicht mehr nachgewiesen werden, woran die Senioren genau starben. Deshalb lautet die Anklage auf versuchten Mord.

Taten laut Staatsanwaltschaft durch Unterlassen begangen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte im Dezember Anklage gegen die zwei Frauen und zwei Männer erhoben. Die Taten seien teilweise durch Unterlassen begangen worden, so die Staatsanwaltschaft, das heißt: Die Angeschuldigten waren teilweise nicht selbst an der Medikamentengabe beteiligt, hätten jedoch davon erfahren und dann nicht versucht, den Tod zu verhindern.

Angeklagter: Ging von ärztlicher Verschreibung aus

Einer der vier Angeklagten erklärte am ersten Prozesstag, er habe die Medikamente selbst nicht verabreicht, sei aber informiert worden, dass der Leiter der Einrichtung einem Bewohner Fentanyl gegeben habe. Er sei davon ausgegangen, so der Heilerziehungspfleger, dass die Fentanyl-Gabe ärztlich abgesprochen gewesen sei. Außerdem erklärte er vor Gericht, dass er zu dieser Zeit noch nicht gewusst habe, wie stark das Medikament wirken könne.

Zwei Angeklagte befinden sich seit Dezember 2023 in Untersuchungshaft, eine weitere Frau seit März 2024. Für den Prozess sind 16 Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird frühestens Anfang Juni gerechnet.