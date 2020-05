Pflegeheime: Träger warnen vor schnellen Lockerungen

Am Sonntag ist Muttertag. Ein Datum, bei dem viele ihre Mütter und Großmütter in Pflegeheimen gerne besucht hätten. Doch das dürfte dieses Jahr schwierig werden: das staatliche Besuchsverbot in Heimen gilt bis einschließlich diesen Sonntag.

Offenbar fehlt es an Schutzkitteln in Pflegeeinrichtungen

Ohnehin seien die Einrichtung bis dato schlecht auf den erneuten Besuch von Angehörigen vorbereitet, warnt der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt AWO in München Jürgen Salzhuber. Vor allem zwei Probleme müssten behoben werden:

"Wir brauchen Schutzkittel und die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter und Bewohner testen zu können, als präventive Maßnahme. Ohne diese beiden Dinge würde ich mich weigern, die Heime wieder zu öffnen." Jürgen Salzhuber, Vorsitzender Arbeiterwohlfahrt München

Denn eine Lockerung ohne entsprechenden Schutz, so Salzhuber, würde das Virus in die Heime bringen. In der Tat werden Pflegekräfte in Heimen bislang nur getestet, wenn sie Symptome aufzeigen.

Träger nehmen Beschaffung in eigene Hand

Zudem verlassen sich immer weniger Träger auf die zentrale Beschaffung von Schutzkleidung durch den Krisenstab der Staatsregierung. Münchenstift, AWO, Diakonie – immer mehr Träger kümmern sich wieder selbst um Kittel und Masken - es sei für sie der aussichtsreichere Weg.

Gesichtsmasken aus dem 3D-Drucker

Die Arbeiterwohlfahrt hat sich für ihre elf Heime in München teure Fieber-Scangeräte gekauft. Damit könnten Besucher vor Betreten von Besuchsräumen gemessen werden. Die Besuchsräume sind speziell eingerichtet: Angehörige erhielten einen speziellen Gesichtsschutz aus dem 3D-Drucker, damit sie mit ihren verwandten Pflegebedürftigen sprechen können - mit Distanz und einer Plexiglasscheibe dazwischen.

Masken und Gesichtsschutz gäbe es genügend. Die Zahl an Einweg-Schutzkitteln reiche aber hinten und vorne nicht, so die AWO. Bei Besuchen von Angehörigen bräuchte es pro Einrichtung mindestens 100 Kittel pro Woche. Auch andere soziale Träger fühlen sich vom Krisenstab der Staatsregierung schlecht versorgt, so die Rückmeldung auf mehrere BR-Anfragen.

SPD: Endlich Corona-Tests bei allen Pflegekräften

Die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann fordert, künftig alle Pflegekräfte beständig auf den Coronavirus zu testen, ähnlich wie auf den Intensivstationen vieler Kliniken. Waldmann ist stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und kann die fehlenden Abstriche gerade in Heimen nicht nachvollziehen: "Wenn wir hören, dass die Testkapazitäten inzwischen da sind und nicht ausgeschöpft werden, dann frage ich mich, warum hier jetzt nicht regelmäßig getestet werden kann.“

Besuchskonzepte: nur ein Angehöriger und Begegnungen nur im Freien

Von der Kommunalen Altenhilfe Bayern, über Caritas, Diakonie, AWO, das Bayerische Rote Kreuz und das München-Stift – alle Heimbetreiber sind im Prinzip für die Möglichkeit von Besuchen und haben dafür jeweils eigene Konzepte ausgearbeitet. Die Vorschläge reichen von einer Begrenzung auf einen Besucher pro Bewohner, über eine telefonische Anmeldung bis zur Idee, Besuche ausschließlich im Freien stattfinden zu lassen. Über allem steht die Priorität: durch strikte Hygieneregeln die Heime frei vom Coronavirus zu halten. Daniel Wagner von der Diakonie Bayern schlägt etwa Corona-Schnelltests bei Heimgästen vor. So könnte innerhalb von Minuten das Infektionsrisiko ausgeschlossen werden.

Ausnahmen am Muttertag?

Bislang gilt das Besuchsverbot in Pflegeheimen bis einschließlich Sonntag, dem Muttertag. Dass an diesem Datum bereits Besuche von Müttern und Großmüttern in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen möglich sind, bezweifeln die meisten Sozialträger. Siegfried Benker, der Geschäftsführer von Münchenstift findet: "Bei allem Verständnis, den ich für den Wunsch vieler Angehörigen habe, so muss jedoch auch am Muttertag der gleiche Schutz in den Heimen gelten, wie an allen anderen Tagen."

Kein kurzfristiges Handeln, aber eine Perspektive

Zuletzt machte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Hoffnung auf eine baldige Lockerung des Besuchsverbots. Mit Blick auf den Muttertag sagte Söder, ihm sei es wichtig, wieder Besuchsmöglichkeiten für Mütter und Großmütter zu schaffen. Das Menschliche müsse im Vordergrund stehen, so Söder. Deshalb sei ihm der familiäre Bereich besonders wichtig. Doch für eine Umsetzung neuer Besuchsregeln brauche es genügend Vorlauf, so die Reaktion der Heimbetreiber. Ob und wann Angehörige ihre pflegebedürftigen Senioren wieder in die Augen blicken können, dazu gibt es vom Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage keine Antwort. Ein Sprecher verweist auf die heutige Sitzung des bayerischen Kabinetts. Hier werde man sich voraussichtlich mit dem Besuchsthema befassen, so der Ministeriumssprecher. Es sei sinnvoll, dortige Entscheidungen abzuwarten.