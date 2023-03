Pflegeheim in Ochsenfurt schließt vorzeitig – Kritik aus Politik

Das Pflegeheim Fuchsenmühle in Ochsenfurt schließt schon am 6. April 2023 und damit mehr als drei Wochen früher als angekündigt. Das bestätigt der private Betreiber Curata auf BR-Anfrage. Mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner sind von der Schließung betroffen. Nach Angaben von Curata sind aktuell noch drei Seniorinnen und Senioren in der Pflegeeinrichtung untergebracht. Bis zum 6. April ziehen sie in das Seniorenheim Haus "Zwei Linden" in Giebelstadt im Landkreis Würzburg.

Im Januar 2023 sind die Pläne von Curata bekannt geworden, das Pflegeheim bis Ende April 2023 zu schließen. Der straffe Zeitplan und die Vorgehensweise des privaten Betreibers stoßen auf Kritik.

Frühzeitige Pflegeheim-Schließung kurzfristig angekündigt

Die Leiterin der Einrichtung in Giebelstadt, Tamara Aschenbrenner, berichtet von einem "irritierenden Anruf von Curata". Der private Betreiber habe am Mittwoch, den 29. März, bei ihr angerufen und darum gebeten, die drei letzten Bewohnerinnen und Bewohner schon bis Freitag, den 31. März, in Giebelstadt aufzunehmen. "Das können wir nicht einfach so von heute auf morgen machen", sagt Aschenbrenner. Trotzdem versuche sie zusammen mit dem Träger Korian eine Lösung zu finden. Eine betroffene Bewohnerin kann demnach noch am Donnerstag nach Giebelstadt ziehen.

Insgesamt kommen in der Einrichtung Giebelstadt zehn Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Pflegeheim Fuchsenmühle unter. Außerdem stellt das Seniorenheim in Giebelstadt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ochsenfurt an. Manche Arbeitsverträge beginnen jetzt kurzfristig schon am 1. April – und nicht wie geplant am 1. Mai. "Es ist natürlich auch für mich ein Mammutprojekt", sagt Aschenbrenner.

Arbeitsverträge enden früher

Der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib spricht dem BR gegenüber von einer "Riesensauerei". Er kritisiert vor allem, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter früher als geplant zum 31. März enden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien laut Halbleib erst am Mittwoch darüber informiert worden. Das bedeute, dass kein Lohn ausgezahlt wird und Urlaubstage sowie Überstunden verfallen. Eine solche "Vorgehensweise ohne Rücksicht auf Verluste" sei nicht akzeptierbar.

"Wir müssen solchen Machenschaften privater Betreiber von Pflegeheimen, die nur auf Gewinnmaximierung aus sind, in Zukunft einen Riegel vorschieben", so Halbleib. Dass Curata mit der Fuchsenmühle Ochsenfurt eine funktionierende Pflegeeinrichtung zerschlage, ohne dass sie seriösen Pflegeheimträgern in der Region wie dem Kommunalunternehmen des Landkreises die Chance gegeben hätten, dass Haus zu übernehmen, bleibe ein Skandal, der sich nicht wiederholen dürfe.

Curata entgegnet auf BR-Anfrage, die rechtlichen Vorgaben eingehalten zu haben: "Allen Mitarbeitenden wurde ordnungsgemäß und fristgerecht gekündigt. Ab dem 1.4. werden die Mitarbeiter freigestellt, dabei hält sich Curata an rechtlichen Vorgaben", heißt es in der Antwort. Am heutigen Donnerstag seien noch 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung beschäftigt.

Bürgermeister von Ochsenfurt: Situation unbefriedigend

Der Ochsenfurter Bürgermeister Peter Juks (UWG) ist nicht überrascht, dass das Pflegeheim Fuchsenmühle früher schließt als geplant. "Dieses Vorgehen ist schofel", sagt Juks im Gespräch mit dem BR. Die Situation sei sehr unbefriedigend. "Aber wir als Stadt können nichts daran ändern", sagt der Bürgermeister und fordert, dass die Politik ihre Rahmenbedingungen anpasst, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Zusammen mit dem Landkreis und dem Kommunalunternehmen will sich Juks jetzt darüber beraten, wie das Areal der Senioreneinrichtung in Zukunft genutzt werden kann.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner kommen unter

Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) ist zwar froh darüber, dass für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung Fuchsenmühle ein Platz in einer neuen Einrichtung gefunden werden konnte. Trotzdem bedauern laut Landratsamt alle Beteiligten "die Schließung der Einrichtung, insbesondere die jetzt bekanntwerdende Art und Weise, und hoffen, dass auch die Angestellten eine möglichst nahtlose Anschlussbeschäftigung finden."