Pflegeheim in Markt Schwaben: Zwei Tote und infiziertes Personal

Das Pflegeheim Walterhof in Markt Schwaben ist von einem Corona-Ausbruch stark betroffen. Bewohner und Personal sind infiziert, zwei Menschen sind gestorben.

15 Mitarbeiter infiziert - Bundeswehr ist angefragt

Inzwischen wurden zwei weitere Mitarbeitende positiv getestet – insgesamt sind es damit 15. Der Krisenstab hatte vorsichtshalber schon am Wochenende bei der Bundeswehr angefragt, ob sie dem Heimträger notfalls bei der weiteren Betreuung der Bewohner helfen könnte. Am Dienstag soll es dazu weitere Gespräche geben.

Gesundheitsamt ist täglich vor Ort

Bei den Bewohnern in der beschützenden Einrichtung ist die Lage unverändert: 34 von 40 sind infiziert. Das Gesundheitsamt ist täglich in dem Pflegeheim und beobachtet die Lage "engmaschig", wie eine Landratsamtssprecherin dem Bayerischen Rundfunk erklärte. Inwieweit die Betroffenen Symptome haben, konnte sie nicht sagen. Am Samstag war jedenfalls kein Bewohner in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Zwei alte Leute waren zu dem Zeitpunkt aber bereits gestorben – eine 79-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann.

Komplettes Besuchsverbot - Küche geschlossen

Die weiteren infizierten Bewohner sind jetzt in den beiden Obergeschossen untergebracht, die wenigen Nicht-Infizierten im Erdgeschoss. Wie und warum sich das Corona-Virus gerade in diesem Pflegeheim so ausgebreitet hat, ist noch unklar. Womöglich wird man das nie herausfinden - auch weil von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit einige Zeit vergehen kann. Momentan gilt jedenfalls ein komplettes Besuchsverbot. Für die Küche musste man sich auch was einfallen lassen: Ein Teil des Personals dort gehört zu den Infizierten. Das Essen liefert jetzt erst einmal ein Caterer.