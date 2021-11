Pflegeheim Gleusdorf: Beschäftigte klagen vor dem Arbeitsgericht

Das Arbeitsgericht Würzburg wird sich Mitte Januar 2022 in seiner Kammer in Schweinfurt mit der Situation im August in der "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" im Landkreis Haßberge beschäftigen. Das sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage von BR24. Sieben ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagen gegen den damaligen Träger, die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH, gegen ihre Kündigung. Daneben geht es auch um Lohnfortzahlungsklagen.

Bewohner des Pflegeheims mussten verlegt werden

Wie berichtet, waren im August alle 42 Bewohner der Senioreneinrichtung im Schloss Gleusdorf in andere Alten- und Pflegeheime verlegt worden, nachdem von einem Tag auf den anderen nur noch drei der 44 Beschäftigten zur Arbeit gekommen waren. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten zwei Tage die Heimbewohner. Dann entschied die Heimaufsicht im Landratsamt Haßberge, dass alle Bewohner in umliegende Pflegeheime gebracht werden müssen.

Die Heimaufsicht verhängte daraufhin für das Haus einen Aufnahmestopp solange nicht ausreichend qualifiziertes Personal für die Pflege der Bewohner sorgen könne. Warum die Pflegemitarbeiter nicht zur Arbeit gekommen waren, ist nicht abschließend geklärt. Von ehemaligen Beschäftigten war zu erfahren, dass der Hintergrund wohl ein Betriebswechsel war.

Vertrag mit Träger soll aufgelöst werden

Seit 2019 hatte die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH unter dem Namen "Haus im Park" die Seniorenpflegeeinrichtung in Schloss Gleusdorf geführt. Wie die Gerichtssprecherin gegenüber BR24 sagte, habe sich das Arbeitsgericht in der Vergangenheit "in einer Vielzahl von Verfahren" mit Streitigkeiten zu Arbeitsentgelten, Urlaub, Kündigung oder Arbeitszeugnissen mit den jeweiligen Trägern der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf beschäftigt. Die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) möchte den Versorgungsvertrag mit dem Träger der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf im Landkreis Haßberge beenden. Wie die federführende Versicherung, die AOK Bayern, auf Anfrage von BR24 mitteilte, "zeichnet sich nach Rückmeldung des Einrichtungsträgers nun die von der ARGE angestrebte einvernehmliche Auflösung des Versorgungsvertrags ab".

Heimleiterin vor Gericht

Die im August offenbar wieder eingesetzte Geschäftsführerin musste sich als Heimleiterin gemeinsam mit dem Pflegedienstleiter und einem behandelnden Arzt in der Vergangenheit unter anderem wegen Totschlag durch Unterlassung und die Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Bamberg verantworten, nachdem zwischen 2011 und 2016 fünf Bewohner der Senioreneinrichtung gestorben waren. Die drei Angeklagten waren im März 2020 in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das Haus hatte laut ARGE insgesamt 54 Plätze. Demnach war seit dem 1.12.2019 die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH Träger des Hauses.

Künftige Nutzung der Einrichtung ist bislang unklar

Die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH teilt auf ihrer Internetseite jedoch mit, dass das Unternehmen seit dem Vorfall im August "aus der Trägerschaft und der Geschäftsleitung komplett ausgeschieden" sei. BR24-Anfragen an MCC bzw. die neue/alte Geschäftsführerin unter anderem dazu, ob gegen die Entscheidung rechtliche Schritte geplant seien, ob es Pläne für einen künftigen Betrieb des Schlosses als Seniorenpflegeheim gebe oder wie nun das Schloss künftig genutzt werde, blieben bislang unbeantwortet. Die Pflegekassen übernehmen anteilige Pflegekosten abhängig vom Pflegegrad der Bewohner. Diese finanziellen Zuschüsse sind in der Regel sehr wichtig zum Betrieb eines Seniorenpflegeheimes.