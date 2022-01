Pflegeheim Gleusdorf: Arbeitsgericht gibt Ex-Mitarbeitern Recht

Die Kammer Schweinfurt des Arbeitsgerichts Würzburg urteilte zugunsten der ehemaligen Pflegekräfte der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf im Landkreis Haßberge. Wie der Richter mitteilte, seien die fristlosen Kündigungen des Arbeitgebers nicht berechtigt gewesen. Die sieben klagenden Pflegekräfte hätten ihre Arbeitsunfähigkeit durch Atteste belegen können.

Heim-Betreiber hat Insolvenzantrag gestellt

Das beklagte Unternehmen, die MCC Seniorenresidenz Duisburg GmbH, kam nicht zur Verhandlung. Der Vorsitzende Richter sagte in der Sitzung, dass der Anwalt des Unternehmens erst Dienstagnachmittag (11.01.2022) darüber informiert habe, dass niemand komme. Darüber hinaus habe der Anwalt das Gericht darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Unternehmen am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Bamberg Insolvenzantrag gestellt habe.

Senioren mussten in andere Heime verlegt werden

Wie berichtet, hatten sich im August letzten Jahres viele Mitarbeiter krankgemeldet. Daraufhin konnten alle 52 Bewohner nicht mehr versorgt werden. Das Landratsamt Haßberge ordnete darauf an, dass alle Bewohner in andere Einrichtungen verlegt werden. Die Mitarbeiter hatten sich krankgemeldet. Der Arbeitgeber glaubte laut Gericht, dass sich die Leute abgesprochen hätten. Das glaubt das Gericht nicht. Auch eine Pflichtverletzung sei den Leuten nicht nachzuweisen. Seit dem Vorfall wird die Seniorenresidenz nicht mehr betrieben.