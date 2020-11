Pflegeheim darf Corona-Schnelltests bislang nicht verwenden

Hellmuth Everding leitet das Seniorendomizil "Guttknechtshof" in Stein bei Fürth, in dem derzeit 52 von 107 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert sind. Everding kritisiert das aktuelle Testverfahren in Senioren- und Pflegeheimen.

Fehlende Informationen zum Schnelltest

Er bemängelt, dass die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums seit dem 15. Oktober in Kraft getreten sei, wonach Antigen-Schnelltests in Senioren- und Pflegeheimen angewendet werden können. Weil das Heim aber dazu noch keinerlei Information von der Bayerischen Staatsregierung bekommen hätte, dürfen die Pflegeheime die Tests noch nicht einsetzen, sagte Everding dem Bayerischen Rundfunk.

Corona-Test könnte in 30 Minuten vorliegen

Bei den Schnelltests läge bereits nach 30 Minuten ein Ergebnis vor, so der Heimleiter. Bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen, vergehen nach seinen Angaben aktuell etwa sechs Tage. Diese könnten zudem nur bei konkreten Verdachtsfällen auf Anordnung des Gesundheitsamts durchgeführt werden.

Infizierte können derzeit nicht schnell ausfindig gemacht werden

Aufgrund der langen Wartezeit sei es nicht möglich, alle aktuell infizierten Bewohner ausfindig zu machen. Eine zuverlässige Trennung infizierter und nicht-infizierter Bewohner, um Infektionsketten zu unterbrechen, sei so unmöglich. "Ich tappe, was das anbelangt, momentan im Dunkeln", so Everding.

Gesundheitsministerium äußerte sich noch nicht

Er wünsche sich eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Testverordnung, sodass mit den Antigen-Tests begonnen werden kann. "Wir haben die Schnelltests bereits im Hause und können sie jederzeit auch in großen Mengen nachbestellen", so der Einrichtungsleiter. Auf eine Anfrage des BR beim Gesundheitsministerium, wann die Schnelltests in den Heimen benutzt werden dürfen, hat das Ministerium noch nicht geantwortet.