Pflegefamilie für Weißenburger Geschwisterpaar gefunden

Das Schicksal zweier Schwestern aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat die Menschen über die Grenzen Frankens hinaus berührt: Nun zeichnet sich ein Happy End in der Geschichte ab. Das Jugendamt hat eine Pflegefamilie gefunden, sagte Stefan Lahner vom Weißenburger Jugendamt dem Bayerischen Rundfunk. "Eine Familie ist jetzt ganz heiß im Rennen. Nächste Woche läuft das Kennenlernen mit den beiden Mädchen und dieser Familie an."

Erste Tage in den Weihnachtsferien

Wenn alles gut laufe, könnten die Mädchen in den Weihnachtsferien bereits einige Tage in der Familie verbringen. Es komme nun darauf an, dass die Mädchen sich dort wohl fühlten. "Das sind ja keine Säuglinge mehr, sondern Kinder, die auch eine eigene Meinung haben. Und natürlich haben die da auch ein Mitspracherecht", so Stefan Lahner. Darüber hinaus müsse auch die Chemie mit der Mutter der Kinder stimmen.

Vater im Herbst verstorben

Der Vater der sechs und zehn Jahre alten Mädchen war im Herbst verstorben. Die leibliche Mutter kann sich aufgrund einer Behinderung nicht selbst um ihre Töchter kümmern. Damit die Mädchen dennoch in ihrer Nähe bleiben können, hatte das Jugendamt dringend eine Pflegefamilie aus der Region gesuch t und sich mit einem Hilferuf an die Medien gewandt.

200 Pflegefamilien meldeten sich

Die Resonanz sei absolut überwältigend gewesen, so Lahner. Etwa 200 Interessenten hätten sich innerhalb von zwei Wochen gemeldet. "Wir haben dann zunächst ein Team gebildet, das die ganzen Anfragen abgearbeitet und die Leute zurückgerufen hat." Alle Pflegefamilien, die weiter als 60 Kilometer entfernt wohnten, wurden an die entsprechenden eigenen Jugendämter verwiesen.