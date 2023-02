Pflegedienste am Limit: "Die Lawine ist ins Rollen gekommen"

Seit zehn Jahren pflegt Wolfgang Hirschmann seine Frau Elise. Beide sind 88 Jahre alt. Elise Hirschmann hatte einen Schlaganfall, kann inzwischen nur noch im Bett liegen.

Dreimal täglich bekommt das Paar aus Burgsinn im Spessart die Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Waschen, Eincremen, Ankleiden – einmal monatlich muss ein Katheter gewechselt werden. Doch nun hat der Pflegedienst überraschend den Vertrag gekündigt. Ab März will der Betrieb nur noch hauswirtschaftliche Leistungen anbieten.

Sozialstation kündigt überraschend Verträge

"Ich war geschockt", sagt Wolfgang Hirschmann über den Moment, als er davon erfahren hatte. Die "Main-Post" hatte zuerst über die gekündigten Verträge berichtet.

Die "Sozialstation Aura" gibt es bereits seit mehr als 25 Jahren im Landkreis Main-Spessart, sie versorgt etwa 60 Personen. Im Kündigungsschreiben begründen die Gesellschafter den Schritt mit gestiegenen Sachkosten und der seit September 2022 geltenden gesetzlichen Tarifpflicht. Nähere Angaben wollte der private Pflegedienst auf Anfrage nicht machen.

Pflegebetriebe in finanziellen Problemen

Der Betrieb ist nicht der einzige in Unterfranken, der derzeit finanziell strauchelt. Erst vergangene Woche meldete ein privater Pflegedienst in Bad Kissingen Insolvenz an. Die Firma geht derzeit davon aus, dass sie alle Personen weiterhin versorgen kann – und der "Betrieb uneingeschränkt weiterläuft". Ursache sei ein Zahlungsengpass.

Folgenreicher ist eine Schließung im Landkreis Würzburg: Ende April will die "Curata"-Gruppe ihr Seniorenheim in Ochsenfurt schließen. Grund dafür seien unter anderem Personalmangel, gestiegene Energiekosten – und "dass wirtschaftlich notwendige Belegungsquoten teilweise nicht erreicht werden können". Von der Schließung sind mehr als 60 Bewohner betroffen.

Branche befürchtet weitere Schließungen

Die Meldungen über verschiedene Einrichtungen mit finanziellen Nöten bereiten auch den Verantwortlichen kommunaler, kirchlicher oder gemeinnütziger Träger in der Region Sorge. "Die Lawine ist ins Rollen gekommen, es geht jetzt zunehmend schneller", befürchtet Ulrike Hahn, Bereichsleiterin Senioren und Reha bei der AWO Unterfranken. Sie geht davon aus, dass in diesem Jahr noch weitere Einrichtungen schließen werden. "Zunächst die kleinen Dienste, die privaten Träger, die einfach nicht mehr so lange durchhalten. Aber mittelfristig wird es auch große Träger treffen", äußert sich Hahn.

Schon seit Jahren warnen sie und zahlreiche weitere Verantwortliche der Altenhilfe in Unterfranken vor den möglichen Folgen von Kostendruck und Personalnot in der Pflege. Unter dem Titel "Dienst-Tag für Menschen" veranstalteten sie seit 2020 sogar regelmäßige Protestaktionen in Würzburg. Doch an den Personalschlüsseln oder der Refinanzierung durch die Pflege- und Krankenkassen habe sich seitdem wenig geändert, sagt Ulrike Hahn.

Andere Träger müssen Schließungen kompensieren

Hahn und weitere Verantwortliche in der Region erwarten: Der Druck auf die übriggebliebenen Träger steigt durch Schließungen wie in Ochsenfurt noch mehr. Im Falle des dortigen Heimes haben nach Angaben von "Curata" mittlerweile 25 Bewohnerinnen und Bewohner eine neue Bleibe gefunden. Zwei weitere Umzüge stünden fest. Doch möglich war das nur durch andere Träger.

"Oftmals sind das 50 bis 100 Menschen, die über Nacht einen neuen Pflegedienst brauchen", erklärt Sonja Schwab, Abteilungsleiterin für die Sozialen Dienste im Caritasverband Würzburg. Um kurzfristige Schließungen aufzufangen, würden auch bei "großen" Trägern die Kapazitäten fehlen. Die komplette Übernahme ganzer Pflegeeinrichtungen sei nahezu unmöglich. Bestenfalls könnten einzelnen Personen Plätze angeboten werden. "Wir versuchen zu helfen, zu schauen, was geht", sagt Schwab, "aber auch wir haben Personalmangel." Höre also ein ambulanter oder stationärer Pflegedienst auf, verschärfe das die Lage jedes Mal zusätzlich.

Kommunen wollen bei Schließungen unterstützen

Im Landkreis Würzburg versuchen nun schon seit vier Wochen verschiedene Stellen die Auswirkungen der Schließung in Ochsenfurt abzufedern. Es gab ein Krisentreffen im Landratsamt. Einstimmig hat der Ochsenfurter Stadtrat kürzlich eine sogenannte Veränderungssperre für das Areal beschlossen. Dadurch will die Stadt garantieren, dass das Gelände auch nach dem Auszug von "Curata" nur für einen Pflegedienst genutzt werden darf.

Allerdings: Eine gesetzliche Verpflichtung der öffentlichen Hand, Ersatzplätze anzubieten, gibt es nicht. Von der Regierung von Unterfranken heißt es dazu auf Anfrage: "Wer also seinen Heimplatz verliert, muss vor allem selbst (oder über Angehörige) nach einer alternativen Unterbringung suchen."

Schwierige Suche nach ambulanter Pflege

In Burgsinn steht für Wolfgang Hirschmann fest, dass er seine Ehefrau Elise weiterhin ambulant versorgen lassen will. Er und seine Kinder suchen nun nach einem neuen Pflegedienst mit freien Kapazitäten. "Die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist ganz klar", sagt Hirschmann. Doch fündig geworden sind er und seine Familie bislang noch nicht.