Pflegedienst-Betreiber gestehen Abrechnungsbetrug

Vor dem Amtsgericht Nürnberg hat sich ein Ehepaar verantworten müssen, das einen Pflegedienst betrieben hat. Die Pflegedienst-Betreiberin gestand den Abrechnungsbetrug. Sie soll dafür maximal ein Jahr und acht Monate auf Bewährung erhalten. Das Urteil wird bei einem zweiten Termin ausgesprochen, nachdem noch ein Zeuge gehört worden ist. Gegen den Ehemann der Betreiberin wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 10.000 Euro eingestellt.

Frau war Kopf des Pflegebetrugs

Es habe sich gezeigt, dass die Pflegedienst-Betreiberin der Kopf hinter dem Pflegebetrug war. Sie beschrieb vor Gericht detailliert, wie die Betrugsmasche ablief. Eine zentrale Rolle spielten mehrere Senioren, die als Scheinpatienten dienten. Demnach bestätigten die Rentner Pflegeleistungen, die sie aber nicht benötigt und auch nicht erhalten hatten.

Provision für schauspielernde Senioren

Eine Seniorin soll vor Gutachtern geschauspielert haben, um eine Pflegestufe bescheinigt zu bekommen. Im Gegenzug zahlte die Pflegedienst-Betreiberin den Senioren regelmäßig Geld. Dies vermerkte die 50-Jährige auch in einem Tagebuch. Die Senioren haben sich bei ihr gemeldet, gab sie vor Gericht an. Es hätte sich per Mundpropaganda rumgesprochen, dass sie Provisionen zahle.

Senioren erhielten Strafbefehle

Die Rentner haben zwischenzeitlich bereits Strafbefehle erhalten. Damit der Betrug nicht auffiel, fälschte die Betreiberin die Tourenpläne des Pflegedienstes. Die Mitarbeiter hätten von dem Betrug gewusst, so die Betreiberin. Sie zeichneten die Belege über die nicht erbrachten Pflegeleistungen ab.

Um 150.000 Euro betrogen

Insgesamt soll sie rund 150.000 Euro unrechtmäßig von den Krankenkassen und der Stadt Nürnberg erhalten haben. Der Betrug flog auf, nachdem eine Mitarbeiterin Anzeige erstattet hatte. Die Betreiberin saß bereits neun und ihr Mann fünf Monate in Untersuchungshaft.