Pflegebetrug: Razzien bei Pflegediensten in Augsburg und München

Fahnder in Uniform und in zivil rückten am Morgen aus und durchsuchten unter anderem einen Pflegedienst im Osten von Augsburg. Die Ermittler hielten sich zunächst mit Details zu den Durchsuchungen zurück, dann äußerte sich die Staatsanwaltschaft München I. Sie leitet das Ermittlungsverfahren wegen Pflegebetrugs in Augsburg und München und sieht organisierte Kriminalität am Werk.

500 Polizisten bei Razzien in Augsburg

Für die Durchsuchungen in Augsburg waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft 500 Polizisten im Einsatz. Durchsucht wurden etwa 175 Objekte, darunter die Räume von acht Pflegediensten und die Privatwohnungen der 40 Hauptbeschuldigten. Außerdem wurden den Angaben zufolge die Wohnungen von 120 Patienten durchsucht. Etwa 30 Pflegegutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen (MDK) waren bei den Razzien vor Ort. Beteiligt war außerdem der Zoll, der Hinweise auf Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit prüft.

Auch Pflegedienste in München durchsucht

In München waren 130 Polizeibeamte bei Razzien in insgesamt 38 Objekten im Einsatz. Durchsucht wurden laut Staatsanwaltschaft zwei Pflegedienste sowie Arztpraxen und Privatwohnungen von Patienten. Auch hier waren Pflegegutachter des MDK vor Ort.

Staatsanwaltschaft geht von Millionenschaden durch Pflegebetrug aus

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, wurden 13 Beschuldigte aufgrund von Haftbefehlen wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr festgenommen. Die Pflegedienste sollen systematisch Schwächen im Kontrollsystem der Pflegeversicherung ausgenutzt haben. "Insbesondere besteht der Verdacht, dass bereits die Begutachtung der Patienten durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) für die Einstufung in den entsprechenden Pflegegrad von den Pflegediensten gezielt und mit Erfolg manipuliert wird", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie geht von einem Millionenschaden durch den Pflegebetrug aus.

Staatsanwaltschaft sieht organisierte Kriminalität bei Pflegediensten

Die Staatsanwaltschaft München I. ermittelt nach eigenen Angaben seit Juni 2017 und wird dabei von der Ermittlungskommission "Eule" der Kriminalpolizei in Augsburg sowie der "Ermittlungsgruppe Amalie" des Polizeipräsidiums München unterstützt. Im Visier haben die Ermittler "vorwiegend aus Osteuropa stammende organisierte Kriminelle bei Pflegediensten in Augsburg und München". Weitere Details sollen am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.