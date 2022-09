Pflegebetrug in Unterfranken: Polizei räumt Anwesen

Im Raum Würzburg und in Kitzingen hat die Polizei am Donnerstag vier Objekte wegen Pflegebetrugs durchsucht. Ein Anwesen, in dem pflegebedürftige Personen untergebracht waren, hat die Polizei geräumt. Drei Betreiber eines Pflegedienstes wurden festgenommen.

Zum Artikel: "Corona befeuert Betrug im Gesundheitswesen"

Schaden in Höhe von 2,5 Millionen Euro

Der ambulante Pflegedienst soll in großem Stil jahrelang in der Pflege betrogen haben. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr erging gegen drei Personen Haftbefehl, teilte die Polizei mit. Der Pflegekasse der AOK Bayern soll durch das Trio ein Schaden von 2,5 Millionen Euro entstanden sein.

Staatsanwalt bestätigt Razzia

Federführend bei der Razzia war die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, bei der die zuständige Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) angesiedelt ist. Das hat der Sprecher der ZKG, Oberstaatsanwalt Matthias Held auf Anfrage dem BR am Donnerstagnachmittag bestätigt.

Pflegedienst soll Leistungen vorgetäuscht haben

Die drei Beschuldigten sollen mit ihrem Pflegedienst Leistungen zur Versorgung von Patienten mit häuslicher Krankenpflege und mit ambulanten Pflegeleistungen erbracht haben, wofür die drei gar nicht ausreichend qualifiziert waren. Sie hatten auch keine verantwortliche Pflegekraft, wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor. Es sollen also nicht erbrachte Leistungen vorgetäuscht worden sein. Gleichzeitig sei die Qualität der Leistungen des Pflegedienstes auf ein Minimum reduziert gewesen, heißt es. Damit wurden laut Staatsanwaltschaft letztlich Leistungen zu Unrecht abgerechnet – und zwar laut Haftbefehl in einem Zeitraum von Januar 2017 bis April 2022.

Polizei räumt Anwesen mit Pflegebedürftigen

Bei der Razzia am Donnerstagvormittag wurde in Kitzingen ein Anwesen durchsucht, in dem einige pflegebedürftige Personen gelebt haben. Dieses Anwesen sei kein Pflegeheim, betont Oberstaatsanwalt Held. Offenbar wurden jedoch über Jahre hinweg für pflegebedürftige Menschen, die in diesem Anwesen untergebracht waren, Leistungen abgerechnet. Fünf Personen aus dem Anwesen in Kitzingen wurden im Laufe des Donnerstags in stationäre Einrichtungen im Landkreis Kitzingen gebracht.

Ein Zeuge sagte BR24, diese Personen seien zum Teil in einem erschreckend schlechten gesundheitlichen und hygienischen Zustand gewesen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt in diesem Zusammenhang wegen fahrlässiger Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die drei Beschuldigten sollen mit ihrem Pflegedienst aber auch weitere Personen im Raum Würzburg betreut haben.

Anonymer Hinweisgeber

Der entscheidende Hinweis in diesem Fall kam über das anonyme Hinweisgebersystem, das es auf der Homepage der ZKG seit genau einem Jahr gibt. Das sei tatsächlich der erste große Fall, bei dem dieses anonyme Hinweisgebersystem zur Aufdeckung von Leistungsbetrug und der Festnahme von drei Tatverdächtigen geführt habe, so Oberstaatsanwalt Matthias Held.