Pflegeberuf-Meisterschaft: Wer vertritt Deutschland in Polen?

Von der Existenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiß wohl jeder – Deutschland tritt aber nicht nur im Sport als geschlossene Landesvertretung auf, sondern auch in anderen Bereichen. Neben der Nationalmannschaft im Fliesenlegen gibt es beispielsweise auch die "Nationalmannschaft Pflege Deutschland". Die Mitglieder dieser Auswahl tragen am Samstag in Bamberg die deutsche Meisterschaft der Pflegeberufe aus.

Auch Titelverteidigerin ist in Bamberg am Start

Die Gewinnerin darf Deutschland bei der Europameisterschaft im September in Polen vertreten. Am Start sind in diesem Jahr fünf Kandidatinnen: Titelverteidigerin Lis-Marie Scheel aus Hamburg, die bereits an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Außerdem nehmen Maria Shamisdin und Lena Annen aus Rheinland-Pfalz, Katinka Mörsch aus Nordrhein-Westfalen und Sabina Gratiy aus dem Saarland an dem Wettbewerb teil.

Bei der deutschen Meisterschaft in Bamberg müssen die fünf Teilnehmerinnen in den Räumen der "Bamberger Akademien für Gesundheitsberufe" beim Klinikum Bamberg vier Aufgaben durchlaufen. Für die Simulationen von bestimmten Krankheitsbildern, etwa einem Schlaganfall, sind extra Schauspieler engagiert worden. Die Teilnehmerinnen müssen richtige Diagnosen stellen und entsprechende Behandlungen durchführen – alles unter Zeitdruck. Drei Wettkampfrichter entscheiden drüber, wer die Aufgaben am besten gemeistert hat. Ab 9.00 Uhr starten die Meisterschaften, Zuschauer sind vom Veranstalter ausdrücklich erwünscht.

Die besten Fachkräfte aus 1.300 Pflegeschulen

Ausgerichtet wird die Meisterschaft von dem Verein "Nationalmannschaft Pflege". Marcus Rasim trainiert die Auswahl seit elf Jahren. Er war 20 Jahre Schulleiter von zwei Pflegeschulen und ist momentan Leiter einer beruflichen Schule bei der Bundeswehr. Außerdem ist er Mitorganisator der Pflege-Europameisterschaft in Danzig.

Wer in die Nationalmannschaft kommt, hat bereits ein längeres Auswahlverfahren durchlaufen, sagt Rasim im BR-Gespräch. Immer im Herbst schreiben sie die rund 1.300 Pflegeschulen in Deutschland an, um ihnen geeignete Kandidaten unter den Auszubildenden zu finden. Teilweise werden in den Schulen bereits Auswahltests durchgeführt. In den vergangenen Jahren haben sie dann aus rund 300 Kandidaten ausgewählt, wer bei der Deutschen Meisterschaft antreten darf.

Europameisterschaft der Pflegeberufe findet im September statt

"Wir müssen uns im internationalen Vergleich bei der Pflege nicht verstecken," sagt Rasim. Bei internationalen Wettbewerben hätten sie in den vergangenen Jahren immer eine Medaille mit nach Hause gebracht. Die Europameisterschaft findet vom 1. bis 10. September statt. Dort darf immer nur eine Person pro Land starten. Die Gewinnerin der Meisterschaft in Bamberg wird am Abend (19.30 Uhr) bei einem Festakt im Bamberger "Welcome Kongress Hotel" offiziell für die Europameisterschaft nominiert.