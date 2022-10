Pflegebedürftige Kinder und die Bürokratie: Hilfe vom Lotsen

Ihr derzeit größter Wunsch? Darauf weiß Sabrina W. sofort eine Antwort. "Ich wünsche mir nichts mehr, als dass dieser Aufzug da ist." Seit fünf Jahren kämpft die Mutter aus München schon dafür, dass ihre Tochter Emily die Wohnung im 2. Stock mit einem Lift erreichen kann. Die 10-Jährige hat Spina bifida – eine angeborene Behinderung, die oft als "offener Rücken" bezeichnet wird. Mitunter ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Die steile Holztreppe wird dann zum Problem. "An schlechten Tagen krabbelt Emily auf allen vieren die Treppe hoch. Was für mich sehr menschenunwürdig ist." Auch wegen der Bürokratie der Behörden verzögert sich das Projekt seit langer Zeit.

"Familiengesundheitspartner" soll helfen

Hat ein Kind eine chronische Erkrankung oder Behinderung, trifft das oft die ganze Familie. Die Eltern sind in Sorge um die Gesundheit des Kindes. Oft sind sie aber übermüdet, ausgebrannt, zerreißen sich zwischen Job, Pflege und Partnerschaft. Und oft sind da ja auch noch gesunde Geschwisterkinder, die nicht zu kurz kommen können. Dazu kommt die komplizierte Bürokratie mit Formularen, Anträgen und Widersprüchen. Viele Familien fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen. Ein neues Forschungsprojekt namens "N.E.S.T" soll ihnen helfen – und ein möglicherweise zukunftsträchtiges Modell erproben.

Helfen könnte eine Art Lotse durch den Alltag: ein "Familiengesundheitspartner". Dabei treffen sich die Familien eineinhalb Jahre lang mit speziell geschulten Pflegefachkräften wie Lukas Schachtschneider. "Das große Ziel des Projekts ist, mehr Lebensqualität zu schenken", sagt der Pflegeberater mit der runden Brille und der ruhigen Art. Seine Aufgabe ist es, die Hilfen für die Familie zu koordinieren – im medizinischen, aber auch im sozialen Bereich.

Netzwerk-Karten und Zauberstab-Wünsche

Am Anfang steht für Schachtschneider oft die "Zauberstab-Frage": Was würde jetzt am meisten helfen? Oft kommen da bescheidene Wünsche, erzählt er: endlich ausschlafen – oder mit dem gesunden Geschwisterkind zwei Stunden zum Hockey fahren. Schachtschneiders Aufgabe ist, mit der Familie gemeinsam zu überlegen, wie dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. Er zeichnet zum Beispiel eine "Netzwerkkarte", auf der man einträgt, welche Unterstützung es schon gibt und was noch helfen könnte – bei Familie W. zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe. Im Gegensatz zu einer klassischen Pflegeberatung kommt Schachtschneider nicht einmal vorbei, sondern regelmäßig. Und er blickt auch auf Aspekte, die sonst oft untergehen: Wie geht es den gesunden Geschwisterkindern? Wie könnte man Beruf und Pflege besser vereinen oder was hilft Eltern bei einer belasteten Beziehung?

Lotse durch den Bürokratie-Dschungel

Lukas Schachtschneider hilft auch bei den vielen bürokratischen Fragen im Alltag - er hat die Familie etwa darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich die bereits bezahlte Hilfe einer Bekannten für die letzten vier Jahre von der Kasse erstatten lassen kann. Das ist extrem hilfreich, findet Sabrina W. Denn die Pflege sei ein "Bürokratiedschungel". Viele Termine machen ihnen Sorge: Etwa, wenn der neue Antrag auf den Schwerbehindertenausweis ansteht oder eine neue Einstufung des Pflegegrads.

Studien-Macher hoffen auf "Meilenstein"

Ein "Meilenstein" soll die Studie werden, so der Wunsch von Elisabeth Schuh von der Organisation "Nestwärme". Sie erhoffen sich umfassendere Erkenntnisse über die Situation von betroffenen Familien. In München nehmen derzeit rund 20 Familien am Programm mit dem Gesundheitspartner teil. Schwer war es nicht, Teilnehmer zu finden, sagt Schuh. Vielen Familien sei es ein Anliegen, sich an solchen Projekten zu beteiligen – und auch von der intensiveren Begleitung zu profitieren.

Die Studie vergleicht Familien in ländlicheren Regionen im Saarland, in einer mittelgroßen Stadt wie Trier und in der Großstadt München. Schuh erhofft sich auch Aufschluss darüber, wie sich die Situation je nach Wohnort unterscheidet. "Läuft in Ballungszentren, was man ja vielleicht denken würde, etwas besser? Gibt es da mehr Netzwerke oder fühlen sich die Familien in den ländlichen Regionen besser unterstützt und versorgt, weil vielleicht dort die Struktur oder Familienstrukturen anders sind?"

Eineinhalb Jahre Begleitung

Eineinhalb Jahre werden die Familien durch den Gesundheitspartner begleitet. Verglichen wird das dann mit der Situation von Familien, die diese Hilfe nicht haben. Ist nicht ohnehin klar, was rauskommt – nämlich, dass es Familien mit Unterstützung besser geht? Man hoffe es zwar, aber sicher sei das nicht, sagt Schuh. "Wir haben die ersten Familien der Interventionsgruppe aufgenommen und machen die Erfahrung, dass viele sich auch schon sehr gut vernetzt haben und besondere Wünsche haben." Herausarbeiten wolle man: Was funktioniert in den Familien bereits gut, welche Ressourcen können sie sich erschließen und welche nicht? Wegen ihres innovativen Zugangs wird die Studie finanziell gefördert.

Die Studie soll auch helfen, dass die Bedürfnisse von Familien mit pflegebedürftigen Kindern nicht ins Hintertreffen geraten. Beim Thema Pflege stehen meist ältere Menschen im Blick. Beratungsangebote und Dienstleistungen richten sich meist auf ihre Situation aus. Der "Familiengesundheitspartner" könnte ein Zukunftsmodell sein, glaubt Schuh. Man erhofft sich aus der Studie auch Erkenntnisse, dass es ein Aus- oder Weiterbildungskonzept werden könnte – oder dass so etwas zumindest zu bestimmten Zeiten von den Kassen finanziert wird. Es wäre überfällig, findet Mutter Sabrina. Einen Lotsen wie Lukas Schachtschneider hätte sie sich schon bei der Diagnose gewünscht. Allein der Austausch hat ihr schon geholfen.

Andere Angebote für Familien

Die Organisation "Nestwärme" hat über die Studie hinaus auch andere Angebote für betroffene Familien - etwa das Projekt "Freudenmomente". Das bringt Freiwillige und betroffene Familien zusammen. "Da geht es um so einfache Dinge wie einen Kindergeburtstag mitgestalten und besonders machen", sagt Schuh. Außerdem haben sie ein Resilienz-Training für Familien entwickelt, die von zuhause Online-Workshops besuchen können, oder ein Coaching namens "Blickwechsel".