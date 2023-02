Pflegebauernhof: Mit Tieren gegen die Einsamkeit im Alter

Bauernhof statt Alleinsein – unter diesem Motto entsteht im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ein sogenannter Pflegebauernhof. 33 Menschen sollen in der Gemeinde Karlshuld ein neues Zuhause finden. Für das bayerische Gesundheitsministerium ein "Leuchtturmprojekt für die soziale Landwirtschaft". Das Ministerium fördert die Anlage mit 1,4 Millionen Euro. Denn: Derzeit gibt es in Bayern und deutschlandweit nur sehr wenige Pflegebauernhöfe.

Die erste Bewohnerin des Pflegebauernhofs

Vor Ort ist das Grundprinzip "Bauernhof" sehr präsent, an den Kacheln im Kuhstall etwa hängt noch der Mist. "Die gefallen mir jetzt nicht so. Da möchte ich schon gerne andere - vor allem im Bad", meint Martha Moosmeier lachend und schaut sich schon mal um. Die künftige Bewohnerin des Pflegebauernhofs braucht viel Phantasie, um sich ihr neues Zuhause vorzustellen. Aktuell stehen zwar keine Kühe mehr im Stall, aber deren Hinterlassenschaften prägen noch Boden und Wände.

Trotzdem freut sich 75-jährige Martha Moosmeier schon jetzt auf ihren Einzug in knapp zwei Jahren: "So ein Bauernhof ist immer Abwechslung", meint sie. "Man kann mithelfen, draußen oder drin. Auch im Café, weil da kommt ja auch noch ein Café rein, habe ich gehört. Ich bin zuhause allein und da bin ich dann nimmer allein."

Gemeinsam mit den Tieren

Gemeinsam mit Schafen, Ziegen, Kühen, Enten und Hühnern zu leben, finden viele Menschen attraktiv. Bislang besuchen vor allem Familien den Moorhof. Doch auch Senioren reizt der Umgang mit den Tieren, weiß Bäuerin Nadine Angermeier: "Die können die Eier einsammeln, die Hasen füttern, mit den Eseln spazieren gehen, einfach nur die Tiere beobachten, die Kühe streicheln. Es wird einen Garten geben, wo sie auch garteln können. Was sie machen wollen, dürfen sie auch machen."

Zehn Wohnungen und 23 Pflegeplätze

Auf dem Moorhof entstehen zehn Wohnungen für Menschen, die noch keine Hilfe brauchen, und 23 Pflegeplätze in zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Hier können die Senioren bei Bedarf rund um die Uhr gepflegt werden bis hin zur höchsten Pflegestufe und für immer bleiben. "Die können bleiben bei uns, bis sie sterben", sagt Bäuerin Angermeier.

Anfragen für einen Platz bis aus Südafrika

Für ein Drittel der Wohnplätze hat sie schon Anfragen, eine davon kam sogar aus Kapstadt in Südafrika von einem gebürtigen Deutschen, der aber eine Partnerin aus Österreich hat: "Die wollen zu uns kommen", erzählt die Bäuerin: "Wir hatten erst Kontakt, weil sie schön langsam schon anfangen, den Umzug zu planen."

Martha Moosmeier hat es nicht so weit. Sie wohnt nur ein paar Kilometer entfernt in der Gemeinde Hohenwart: "Ich habe ein paar Hühner daheim, die darf ich mitnehmen, hat Nadine gesagt. Also, ich stelle es mir schön vor, hier alt zu werden."