Pflegeausbildung: Zwischen Nähe und Abstand

Pflegeausbildung: Überstunden und Überforderung wegen Corona

Nach rund sechs Wochen Praxis sind Tina und ihre Klassenkameraden seit dieser Woche wieder an der Plattlinger Altenpflegeschule - aber auch dort gilt: Abstand, Maskenpflicht. Die Schüler erzählen am ersten Tag nach dem Praxisblock von ihren Erlebnissen im Krankenhaus oder Altenheim. Der Grundtenor: Überstunden, Überforderung, Überbelastung. Klassenleiter Wilfried Lechl hat damit gerechnet:

"Die Corona-Situation verschärft die Situation. Es war davor schon schwierig bei einigen Einrichtungen. Aber durch die Pandemie verschärft sich diese Situation noch zusätzlich." Wilfried Lechl, stellvertretender Schulleiter Altenpflegeschule Plattling

Stabile Bewerberzahlen trotz Belastungen

Die bekannte Mehrbelastung von Pflegekräften durch Corona schreckt neue Bewerber fürs nächste Ausbildungsjahr an der Altenpflegeschule Plattling aber nicht ab.

"Bei den Bewerberzahlen kann ich keine Veränderung feststellen. Wer Pflege in Betracht zieht, macht das nicht abhängig von äußeren Einflüssen. Es ist eine innere Berufung." Katharina Kugler, Schulleiterin Altenpflegeschule Plattling

Von solchen Menschen braucht es aber mehr in der Pflege, findet die Schulleiterin. Das habe gerade auch die Corona-Pandemie wieder deutlich gemacht. Mehr Menschen, wie Tina Kölbl, die sich auch von Corona nicht abschrecken lassen, in die Pflege zu gehen: "Corona war von Anfang an kein Hindernis für mich - das war mir schon länger bewusst, dass ich in so einen Beruf gehen möchte." Besonders zu solchen Zeiten wie jetzt wolle sie für Bewohner da sein und sie unterstützen - auch unter den erschwerten Bedingungen in ihrer Ausbildung.