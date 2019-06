Pflege-Volksbegehren: Richter entscheiden Mitte Juli

Eineinhalb Stunden lang haben sich die neun Richter des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs am Dienstag die Argumente beider Seiten angehört. Die Initiatoren des Volksbegehrens "Stoppt den Pflegenotstand" machten noch einmal ihre Forderungen klar: Sie verlangen mehr Pflegepersonal im Freistaat - und einen gesetzlichen Personalschlüssel für Pfleger, der sich am Bedarf orientiert. Das soll die Patientenversorgung an den Kliniken verbessern und die Pflegekräfte entlasten.

Laut eigenen Angaben haben die Initiatoren mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Getragen wird das Volksbegehren von einem Bündnis aus Gewerkschaften, Berufsverbänden, SPD, Grünen und der Linken. Ihnen zufolge fehlen allein in Bayern rund 12.000 Pflegekräfte. Die Lage sei katastrophal, sagte Mit-Initiator und Anästhesist Peter Hoffmann. "Wir sind am Anschlag", sagt Hoffmann, "und die Situation wird immer schlimmer".

Innenministerium begründet Ablehnung

Weil das bayerische Innenministerium das Volksbegehren für rechtlich unzulässig hält, kam es am Dienstag zur mündlichen Anhörung vor dem Verfassungsgerichtshof in München. Denn nun müssen Bayerns höchste Richter entscheiden, ob es bei der Entscheidung des Ministeriums bleibt - oder ob das Volksbegehren doch zugelassen wird. Darauf hoffen die Initiatoren, auch mit Blick auf das letztlich erfolgreiche Volksbehren zum Artenschutz.

Bei der Anhörung untermauerten die Vertreter des Innenministeriums ihre Sicht der Dinge. Teile der Forderungen seien bereits durch Bundesrecht abschließend geregelt, etwa die Untergrenze für Pflegepersonal. Eine Befugnis der Länder, von den bundesweiten Regelungen abzuweichen, gebe es nicht. Deshalb habe auch das Hamburger Verfassungsgericht vor gut einem Monat ein ähnliches Volksbegehren in der Hansestadt gestoppt.

Initiatoren: Wollen keinen Mindeststandard

Die Vertreter des Volksbegehrens halten nichts von dieser Argumentation. Der Bund habe nur Mindeststandards für das Personal festgelegt, sagte die Bündnisvertreterin und Juristin Adelheid Rupp am Dienstag. Das Bündnis wolle aber etwas ganz anderes - nämlich "eine Personalbemessung, die den Anforderungen und den kranken Menschen gerecht wird".

Noch ist offen, ob der Bayerische Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren zulässt. Die Urteilsverkündung ist für 16. Juli angesetzt, weitere Verhandlungstage gibt es nicht. Sollten die Richter das Volksbegehren doch erlauben, regelt die bayerische Verfassung den weiteren Ablauf. Im nächsten Schritt müssten sich dann zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten innerhalb eines Zwei-Wochen-Zeitraums in den Rathäusern eintragen. Die Initiatoren halten das für gut machbar.