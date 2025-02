Pflege-Video aus Passauer Seniorenheim geht viral

Kein Platz für Hass-Kommentare

Warum das Video so einschlägt? "Ich hoffe, dass es an der Botschaft liegt: Die AWO ist bunt. Und uns ist es wichtig, das nach außen zu zeigen", sagt Madl. Das Feedback sei durch und durch positiv. Madl hat aber auch die Kommentar-Funktion unter dem Video deaktiviert. "Wir wollten mit dem Video unsere aktuelle Situation zeigen. Negativen Kommentaren wollten wir keine Bühne geben."

Pflege-Team ist überwältigt

Die Pflegerinnen und Pfleger geben sich ziemlich stolz auf den Erfolg. "Wahnsinn. Ich bin schon von Freunden und Verwandten darauf angesprochen worden. Ich freue mich", sagt Jude Ntege, der aus Uganda stammt und seit 2006 in Deutschland lebt. Nelly Weber spricht von einem "tollen Erlebnis". Sie kommt aus Sibirien und lebt schon seit 1992 in Deutschland, arbeitete sich von der Praktikantin zur Pflegedienstleiterin nach oben. Auch Pflegerin Maria Rothammer aus dem Landkreis Passau war es wichtig, Teil des Videos zu sein: "Ich habe mir schon so oft gedacht: Ohne die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund wäre ich allein in der Schicht. Deshalb ist es wichtig, da ein Statement zu setzen." Die 140 Mitarbeiter kommen aus über 20 Nationen.

Viraler Hit spricht sich unter Bewohnern herum

Im Pflegeheim hat sich der Erfolg auf Instagram mittlerweile herumgesprochen. Ein paar Bewohner sind selbst auf Social Media aktiv, andere lassen sich vom Personal das Video zeigen. Bewohnerin Waltraud Sagerer zum Beispiel sitzt vor dem Handy, zählt mit, wie viele Pfleger nach links abbiegen und lacht. "Die Botschaft kommt an. Wir brauchen die Leute, und wir haben sie gern", sagt sie.

Hoffnung auf Nachwuchs

Die neue Reichweite will die Leiterin des Betty-Pfleger-Heims jetzt nutzen. Und künftig weitere Videos aus dem Alltag posten. Sie will Einblicke in die Pflege geben, Mitarbeiter vorstellen, und die beiden Hauskatzen groß rausbringen. In der Hoffnung, neue Mitarbeiter für die Pflege zu gewinnen – egal, aus welchem Land sie kommen.