Pflege, Teilhabe, Klima - Landtagsfraktionen gehen in Klausur

Von der Pflege bis zum Tourismus, von sozialen Fragen bis zur Digitalisierung - nach der Sommerpause stecken die sechs bayerischen Landtagsfraktionen ihren Kurs für die nächsten Monate ab. An einem Themenkomplex aber kommen die meisten Parteien derzeit kaum vorbei: der Umwelt- und Klimapolitik.

Ein Klima-Ökonom bei der CSU

Bei der CSU hat Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder in den vergangenen Wochen den Klimaschutz zum großen Zukunftsthema erklärt. Vor wenigen Tagen beschloss der Parteivorstand ohne Gegenstimme das Klimakonzept der Christsozialen. Für die Landtagsfraktion heißt es nun, mit dem CSU-Chef Schritt zu halten. So ist neben der Wirtschafts- auch die Klimapolitik Schwerpunkt der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz kommende Woche.

Nachdem sich der Fraktionsvorstand am Montag zunächst mit Spitzenvertretern der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zusammensetzen will, wird am Dienstag unter anderen der Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, in Banz erwartet. Er spricht über eine "wirtschaftlich zukunftsfähige und sozial gerechte CO2-Bepreisung". Die CSU lehnt eine CO2-Steuer ab und setzt stattdessen auf einen Emissionshandel.

Prominente Gäste des Treffens der gesamten Fraktion in den folgenden Tagen sind auch die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der Thüringer CDU-Chef und -Spitzenkandidat Mike Mohring. Auch Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte ist eingeladen.

Freie Wähler tagen in den Alpen

Obwohl in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment Söder den Ton zum Klimaschutz angibt, sieht Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sich vom Koalitionspartner nicht getrieben. Im Gegenteil: Er sei froh, nun Klimaschutz-Maßnahmen auf den Weg bringen zu können, die seine Partei schon immer propagiert habe.

Die Freien Wähler kommen schon heute in Garmisch-Partenkirchen zu ihrer Fraktionsklausur zusammen und rücken dabei vor allem den ländlichen Raum in den Fokus. "Die sehr scharfzüngig geführte Debatte um einen strengeren Artenschutz in Bayern zeigt, dass sich zwischen Stadt- und Landbevölkerung gerade ein spürbarer Bruch vollzieht", so Fraktionschef Streibl. Der ländliche Raum dürfe aber nicht zum Fun-Park für Städter oder zur Brauchtumskulisse verkommen. "Hier leben und arbeiten Menschen, deren Leistung es stärker zu würdigen gilt."

Außerdem wollen die Abgeordneten der Freien Wähler der Frage nachgehen, wie nachhaltiger Tourismus im sensiblen Alpenraum ausschauen kann. Dafür geht’s für die Abgeordneten gut 2.050 Meter hoch hinaus, auf die Aussichtsplattform "Alpspix". Weitere Themen bei der Herbstklausur sind die europäische Sicherheitslage und die Auswirkungen auf die bayerische Exportwirtschaft sowie die Zukunft der zivilen Seenotrettung. Als Gast wurde der Vorsitzende der Regensburger Seenotrettungsorganisation Sea-Eye, Michael Buschheuer, eingeladen.