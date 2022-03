"Pflege-SOS" – Was die anonyme Meldestelle wirklich bringt

Kritik von Angehörigen und Pflegekräften

Dass die neue Meldestelle etwas bringt, bezweifeln Anke Gemmel und Carsten Hermann. "Ich glaube nicht, dass es an den Meldungen liegt", sagt Anke Gemmel dem Bayerischen Rundfunk, "die gehen schon ein." Die Frage sei, was danach passiere. Gemmel und Hermann verweisen darauf, dass die Missstände in der Seniorenresidenz Schliersee bekannt gewesen seien. Nicht nur sie hätten sich öffentlich geäußert. Außerdem gebe es bereits zahlreiche Meldestellen. "Wie viele Nummern brauchen wir denn noch?", fragt Carsten Hermann.

Ähnlich sieht das auch eine ehemalige Angehörige. Ihr Vater, der in der Seniorenresidenz Schliersee lebte, ist mittlerweile gestorben. Damals aber beschwerte sich die Tochter bei zahlreichen Stellen. Noch heute wartet sie auf eine Antwort.

Meldesysteme in Bayern vorhanden

Tatsächlich existieren in Bayern bereits zahlreiche Anlaufstellen, die Angehörige, Pflegekräfte oder -bedürftige bei Mängeln kontaktieren können. Die Pflegekassen haben zum Teil anonyme Meldestellen eingerichtet. Der Medizinische Dienst nimmt ebenfalls Beschwerden entgegen. Im Jahr 2021 etwa, so teilte der MD dem Bayerischen Rundfunk mit, gingen dort für den ambulanten und stationären Bereich 366 Beschwerden ein. In 156 Fällen sah der Medizinische Dienst direkten Handlungsbedarf und setzte eine zusätzliche oder priorisierte Kontrolle des Heims an.

Auch in den in den Landkreisen und kreisfreien Städten können Beschwerden abgegeben werden, bei der sogenannten Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (Heimaufsicht). Diese muss Beschwerden nachgehen und kann gegebenenfalls Sanktionen gegen ein Heim verhängen oder es bei anhaltenden Missständen sogar schließen.

Dem BR lagen in der Vergangenheit allerdings Hinweise vor, dass etwa die Heimaufsichten in Augsburg und Schliersee Beschwerden nicht ausreichend nachgegangen waren. So lag dem BR im Fall Schliersee zum Beispiel eine E-Mail der dortigen Heimaufsicht vor, in der dem Beschwerdeführer angeboten wurde, die Sache auf sich beruhen zu lassen. In beiden Fällen berichteten ehemalige Mitarbeiter zudem, dass das Heim vor Kontrollterminen der Aufsichtsbehörden Bescheid wusste. Auf diese Weise habe man sich vorbereiten und Mängel vertuschen können, sagen sie. Regel-Kontrollen des Medizinischen Dienstes werden – im Gegensatz zu anlassbezogenen Kontrollen – grundsätzlich einen Tag vorher angekündigt.

Experten hinterfragen Nutzen

Der Professor am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie an der LMU München, Ralf Kölbel, verweist deswegen darauf, dass es am zielführendsten sei, die Kontrolldichte seitens der Aufsichtsbehörden zu erhöhen. Bei den Meldesystemen sei es außerdem notwendig, dass sie auf zwei Bedürfnisse von Beschwerdeführer eingingen: Die Anonymität und das Resultat.

Man müsse den Menschen das Gefühl geben, ihre Beschwerde sei risikolos und sogar willkommen, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Problematisch ist dabei allerdings, dass einzelne Beschwerden zwar anonym abgegeben werden können, im Nachgang allerdings leicht auf eine Person zurückzuführen sind. Außerdem, so Kölbel, müsse man den Menschen den Eindruck verschaffen, dass ihre Meldung auch eine Folge nach sich zieht. Ob das allerdings der Fall ist, müsse im Einzelfall betrachtet werden.

Es gibt aber auch positive Rückmeldungen auf "SOS-Pflege". Die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) begrüßt, dass es nun eine weitere Anlaufstelle für Betroffene gibt. Und der Medizinische Dienst Bayern sieht aktuell eine Chance darin, dass die neue Meldestelle viel mediale Aufmerksamkeit erhält. Das wirkliche Potential werde sich dann in Zukunft zeigen - "in der nachgelagerten Wirkung".

Gesundheitsministerium verweist auf 5-Punkte-Plan

Das Gesundheitsministerium weist auf Anfrage des BR Kritik zurück. Die Meldestelle sei ein zusätzliches und niedrigschwelliges Instrument, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Schon jetzt merke man, dass das Angebot gut angenommen werde. Innerhalb der ersten Tage hätten sich 61 Menschen gemeldet, 35 hätten sich davon direkt beschwert.

Holetschek verweist außerdem darauf, dass die neue Meldestelle nur ein Teil eines Fünf-Punkte-Plans sei. "Wir führen jetzt auch ein Fachgespräch", so der Gesundheitsminister. Darin solle geklärt werden, wie mehr Qualitätssicherung möglich werde, wie schneller durchgegriffen werden könne und wie möglicherweise Heime schneller geschlossen werden könnten. "Das ist ja ein ganzes Maßnahmenbündel", so Holetschek. "Wir stellen damit die Würde des Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns."