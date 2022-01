Pflegenotstand auf der Säuglingsintensivstation

Das Dr. von Haunersche Kinderspital in der Münchner Innenstadt: Um hier die Säuglingsintensivstation besuchen zu können, braucht man einen Impfnachweis und muss geboostert sein. Zusätzlich ist ein PCR-Test nötig. Es geht um höchstmögliche Sicherheit für die Säuglinge – alle nur wenige Monate alt und oft Frühchen, die Wochen zu früh zur Welt gekommen sind. Es geht aber auch darum, das Personal vor Corona zu schützen. Wer krank wird oder in Quarantäne muss, "reißt Löcher" in die dünne Personaldecke, die nur schwierig aufgefangen werden können. Jede Arbeitskraft wird dringend gebraucht.

Seit Jahren unter Dauerstress

Bei der Besprechung am Morgen diskutieren Pfleger und Ärzte die Aufgaben des Tages. Selten sitzen dabei alle gemeinsam um den Tisch – ständig schrillt der Alarm und die Pfleger eilen zu den Kindern. Intensivschwester Eva Beug hat gerade erst Platz genommen, da wird sie zur kleinen Melissa gerufen.

Zum Glück nichts Schlimmes: Sie ist aufgewacht und weint. "Ich dreh sie jetzt einmal auf den Rücken," sagt Beug. "Ja, guten Morgen Melissa!" Jede Pflegekraft muss zwei Kinder im Auge behalten. Das sei nicht optimal, findet Beug, denn eines sei so immer unbeaufsichtigt. Anders sei es aber nicht möglich, wegen des Personalmangels.

Die Arbeit auf der Intensivstation ist anspruchsvoll

Bei der Visite arbeiten Mediziner und Pfleger Hand in Hand. "Die Pflegerinnen haben einen viel intensiveren Kontakt zu den Kindern. Sie merken viel schneller, wenn etwas nicht stimmt. Sie geben uns Ärzten oft die entscheidenden Hinweise," erklärt Dr. Claudia Nußbaum, die diensthabende Oberärztin. Aber heute sind alle zufrieden. Pflegerin Beug kann berichten, dass Frühchen Melissa jetzt wieder 40 Gramm zugenommen hat und sich gut entwickelt.

Viele Säuglinge werden abgewiesen

Alle freuen sich für Melissa, die drei Monate zu früh zur Welt gekommen ist - mit gerade einmal 1.350 Gramm. Aber sie hatte Glück, hier in der Intensivstation in München überhaupt einen Platz zu bekommen. Meist seien alle Betten belegt, sagt Beug: "Wir geben jeden Tag unser Bestes, wir versuchen jedes Kind wie es irgendwie geht zu betreuen. Aber es ist auch für uns wirklich nicht schön, wenn man Kindern absagen muss, und wir wissen nicht, was mit ihnen wird."

"Eine Sisyphusarbeit"

"Das ist einfach bitter, dass man weiß, man könnte Kindern helfen. Und es sterben vielleicht auch Kinder woanders, weil man es nicht an ein Zentrum, wie wir das eben als Universitätsklinikum sind, übergeben kann," sagt Oberärztin Nußbaum. Das zehre an den Kräften des Teams. "Dass man immer denkt, es ist so eine Sisyphusarbeit, man hat ein Bett, das ist sofort wieder voll. Man schafft eins raus, um wieder ein Kind aufnehmen zu können."

Auch die drei Monate alte Rosalie und ihre Eltern sind auf die Station hier angewiesen. Sie hat eine seltene Stoffwechselerkrankung. Ihr Vater Manuel Schachtner sitzt oft stundenlang an ihrem Bett. Es ist keine leichte Zeit für die junge Familie: "Aktuell ist es so, dass sich gut um meine Tochter gekümmert wird. Wenn ich aber dran denke, dass immer mehr Kinder auf weniger Personal kommen, wird einem schon Angst."

Alle sind froh, wenn ein Bett frei wird

Rosalie geht es mittlerweile wieder besser. Sie darf auf die normale Pflegestation. Damit ist hier auf der Intensivstation wieder ein Bett frei. Aber alle sind sich sicher: Das wird nicht lange so bleiben. Gleichzeitig steht ein ganzer Raum voller leerer Betten. Denn eigentlich ist diese Intensivstation auf zwölf Betten ausgelegt. Die können aber schon seit Jahren nicht mehr alle betrieben werden, weil dafür die Pflegekräfte fehlen. Nur sechs bis acht Betten können aktuell hier belegt werden.

Der Personalmangel wird noch schlimmer

Eine Lösung wären mehr Nachwuchspflegekräfte, wie Schwesternschülerin Hanne Heckmann. Sie bereitet grade die Milch für die kleinen Patienten vor. Sie ist eine der Letzten, die den Ausbildungslehrgang zur Säuglingspflegerin besucht. Den gibt es jetzt nicht mehr. 2020 wurde die dreijährige Standardpflegeausbildung eingeführt, mit einer gewissen Spezialisierung nur im letzten Jahr. Um auf der Säuglingsintensivstation zu arbeiten, müssen Neueinsteiger jetzt noch zwei Jahre Spezialausbildung dranhängen.

"Mir gefällt es hier einfach. Ich würde vielleicht auch zwei Jahre länger in Kauf nehmen, um das zu machen", so die Schwesternschülerin. "Wenn aber jemand das vielleicht nicht mit ganz so viel Begeisterung macht, der denkt sich dann: Das ist mir dann doch zu viel, obwohl er vielleicht genauso gut hier reingepasst hätte."

Hilfe nur noch in den großen Städten

Stationsleiterin Sylvia Mollerus sieht noch schwerere Zeiten auf die Säuglingsmedizin zukommen, wenn sich die Personalnot weiter verschärft. Die Folge könnte sein, dass immer mehr Säuglingsintensivstationen schließen müssen und es sie nur noch in den Kliniken der großen Städte gibt.

Kinder müssten dann oft weite Wege zurücklegen, bis ihnen geholfen werden kann. "Die Folgen können sein, dass die Kinder im allerschlimmsten Fall versterben, oder einfach Folgeschäden davontragen, die nicht hätten sein müssen, wenn man sie direkt vor Ort behandeln könnte," sagt Mollerus.

Es braucht mehr Pflegekräfte

Mehr Geld, mehr Ausbildungsplätze – das bräuchten sie hier, um neue Pflegekräfte zu gewinnen, fährt Mollerus fort, und sie verstehe nicht, warum man mit einer Reform der Ausbildung das Problem künstlich verschärfe. Aber egal was man heute beschließt, schnell scheint das Pflegeproblem nicht lösbar.

Es ist offensichtlich, wie viel Know-how das Personal hier benötigt. Jedes Kind ist an eine Kaskade unterschiedlicher Geräte angeschlossen, die ständig fachgerecht bedient werden müssen. Daneben stehen die hilflosen Eltern, die von den Schwestern Anleitung benötigen, damit sie ihre winzigen Frühchen selbst füttern oder auf dem Arm tragen können.

Die Motivation ist immer noch hoch

Trotz des enormen Drucks, im Münchner Dr. von Haunerschen Kinderspital kümmern sich die Schwestern mit Hingabe um jedes einzelne Kind. Sie alle hier hoffen, dass in Zukunft möglichst viele erkennen, welch schöner Beruf die Kinderpflege ist. Dann würden sich vielleicht auch wieder mehr dafür entscheiden – trotz der Probleme.