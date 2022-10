Pflege: Mehr Fachkräfte durch Lebensarbeitszeitkonten?

Bundesweiter Modellcharakter

Der Pilottarifvertrag kann bundesweit als Vorbild gelten für alle 455.000 von Verdi vertretenden Personen des Bereichs Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft, sagt Stefan Kimmel, Verdi-Gewerkschaftssekretär. Er hat den Vertrag mit verhandelt. Bisher haben bereits andere AWO-Bezirksverbände Interesse angemeldet.

"Danach habe ich wieder Kraft und Motivation"

Pflegefachhelferin Alesi findet, die Lebensarbeitszeitkonten und die damit verbundenen Auszeiten seien ein kleiner Teil der Lösung im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege: "Ich freue mich im Vorfeld schon darauf, das ist meine ganz persönliche Zeit und danach habe ich wieder Kraft und Motivation. Die habe ich so eigentlich auch, aber ich will mir das ja erhalten."