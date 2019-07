vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Pflege-Kritiker Fussek: "Den Pflege-TÜV können Sie vergessen"

Was muss sich ändern? Was kann man ändern? Diese Fragen beschäftigt nach dem Pflegeskandal in einem Augsburger Altenheim Experten, Angehörige und Politiker. Gesetze und Pflege-TÜV bringen nur wenig, meint Pflegekritiker Claus Fussek.