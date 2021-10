Pflege im Jahr 2021: "Vom Applaus kann sich keiner was kaufen"

Die Pflege ist immer wieder das Thema in Talkshows und Diskussionsrunden. Besonders während der Corona-Pandemie ging es oft um die Bezahlung und die Arbeitsbelastung der Pflegkräfte in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Es gab sogar Applaus. Inzwischen scheint aber wieder Alltag eingekehrt zu sein. Unterwegs mit einer ambulanten Pflegekraft aus Nürnberg.

Die Tour beginnt: Arbeitsstart in aller Früh

In der Diakoniestation St. Peter und Paul in der Nürnberger Südstadt hängt sich Schwester Petra eine Umhängetasche an die Schulter. Um Viertel vor Sieben fängt sie mit ihrer Tour an. Es ist noch dunkel, wenn sie sich ins Auto setzt. “Schön ist es natürlich nicht, gerade im Winter“, sagt die 51-Jährige, die nur Schwester Petra genannt werden will. Aber das sei Gewöhnungssache.

Besuch der Pflegerin gehört zum Tagesablauf

Erste Station ist bei einer 86-jährigen allein lebenden Frau, die Diabetikerin ist. Bei ihr muss Schwester Petra Blutzucker messen und Insulin spritzen. Jeden Tag kommt eine Pflegekraft zu der Seniorin, anschließend frühstückt sie. Der Besuch gehört zum Tagesablauf. Während der wenigen Minuten bei der 86-Jährigen ist genug Zeit für ein Gespräch: "Wie geht’s?", fragt Schwester Petra und "Haben Sie heute noch was vor?" Beide scherzen und lachen.

Zeit ist Geld? Wie groß ist der Druck

Nach dem Besuch geht Schwester Petra schnurstracks zum Auto. Man müsse schon ein wenig Gas geben, sagt sie. Es gebe für die Besuche einen Rahmen, an den man sich halten sollte. Zum Beispiel an die Vorgaben der Krankenkassen. Die 51-jährige mit der Kurzhaarfrisur geht mit schnellen Schritten, energisch. Sie wirkt aber nicht gestresst. Wenn es mal ein paar Minuten länger bei einem Patienten dauert, würde kein Vorgesetzter Druck machen. "Wenn wir mal länger brauchen, brauchen wir halt länger".

Gleiche Arbeit wie vor und während der Pandemie

Schwester Petra ist examinierte Pflegefachkraft, die bereits seit 18 Jahren bei der Diakonie in der ambulanten Pflege arbeitet. Mit ihrem Gehalt ist sie zufrieden. Klar, mehr Geld sei nie schlecht, sagt sie. Für Schwester Petra zählt aber was Anderes: Sie liebt ihren Beruf: "Wir lernen viel von den Patienten. Die geben einem so viel. Die teilen ihr Leben mit uns", sagt sie. Das sei jeden Tag eine Bereicherung. Die Anerkennung während der Corona-Pandemie sei ganz nett gewesen. "Aber wir leisten die gleiche Arbeit wie vorher auch", sagt sie. Die Anerkennung bekomme sie bei ihren Besuchen von ihren Patienten.

"Vom Applaus kann sich keiner was kaufen"

Die Geschäftsführerin der Diakoniestation St. Peter und Paul findet deutlichere Worte: "Vom Applaus kann sich keiner was kaufen", sagt Doris Kolmetz. Sie hofft, dass sich die gestiegene Anerkennung irgendwann dennoch auf die Gehälter auswirken wird. Inzwischen sei schon wieder der Alltag eingekehrt. Jetzt, wo es wieder ruhiger im Job werde, würden manche merken wie anstrengend die vergangenen anderthalb Jahre waren.