Pflaster aus der Oberpfalz ziert Berliner Flughafen

Für das Unternehmen von Bernhard und Silvia Godelmann war es der größte Auftrag der bisherigen Firmengeschichte: Rund 600.000 Beton-Pflasterplatten, die meisten leicht sandfarben, hat der Beton-Pflaster-Spezialist aus dem Landkreis Schwandorf für den neuen Hauptstadt-Flughafen geliefert. Ein Auftrag, der einigen der über 400 Mitarbeitern vor acht Jahren auch Nerven gekostet hat.

Damals noch Druck für rechtzeitige Eröffnung im Jahr 2012

Erst sehr spät – eigentlich zu spät – hatte die Firma den Zuschlag bekommen. Der Auftraggeber machte dennoch Druck, unbedingt sollte das Pflaster bis zum eigentlichen Eröffnungstermin 2012 verlegt werden. Sogar Strafen wurden der Firma für mögliche Verzögerungen angedroht. Doch die Firma schaffte es. Produktionsabläufe wurden angepasst und winterfest gemacht. Vor Ort auf der Baustelle stellten die Auftraggeber sogar beheizte Zelte auf, damit das Pflaster auch bei Minus-Temperaturen auf den letzten Drücker verlegt werden konnte. "An uns lag es nicht, dass der Flughafen 2012 dann doch nicht eröffnen konnte", sagt Silvia Godelmann und lächelt.

Erinnerung an teils chaotische Zusammenarbeit

60.000 Quadratmeter Betonpflaster aus der Oberpfalz für den Bereich vor den Check-In-Hallen und die Dachterrassen warten seitdem auf die ersten Fluggäste und ihre Rollkoffer. Auch Horst Weißmann, Leiter der Forschungsabteilung bei Godelmann, erinnert sich noch gut an die teils chaotische Zusammenarbeit. So hatten die Bauherren für eine größere Fläche zu hohe Pflastersteine bestellt, sagt Weißmann. Godelmann musste daraufhin Pflaster für mehrere tausend Quadratmeter abschleifen. Von zwölf Zentimeter auf acht Zentimeter Höhe, sagt Weißmann. Allerdings fuhren im weiteren Verlauf der Bauarbeiten schwere Baumaschinen über das Pflaster. Neues Pflaster war fällig, das wiederum abgeschliffen werden musste. "Das war teuer, vier Zentimeter runterschleifen, das kostet richtig Geld", sagt Weißmann.

Stolz und froh auf den Auftrag und die Nutzung der Steine in Berlin

Trotz der Komplikationen ist man bei Godelmann stolz auf den Auftrag und froh, dass das Pflaster jetzt endlich genutzt wird. Der Berliner Flughafen ist aber längst nicht der einzige Auftraggeber, der speziell angefertigtes Pflaster bekommt. Pflaster in fast jeder Farbe und mit vielen verschiedenen Oberflächenstrukturen kann das Unternehmen entwickeln.

Beton kann auch Material für die Wohnung sein

Jeder Stein habe zudem ganz eigene Eigenschaften, sagt Silvia Godelmann: Ein neuer teilweise durchlässiger "Klimapflasterstein" könne Wasser speichern und filtern. Das helfe auch gegen das Aufheizen von gepflasterten Innenstadt-Plätzen im Sommer. Selbst ganz dünne Wandverkleidungen aus Beton für Innenräume stellt die Firma mittlerweile in vielen Farben und Oberflächenstrukturen her, selbst in Holz-Optik. So können Freunde des japanischen Design-Trends "Yakisugi" Wände mit Betonplatten verkleiden, die aussehen wie verkohltes Holz. Silvia Godelmann hofft, manchen Skeptiker überzeugen zu können, dass Beton nicht nur ein Material für die Terrasse sondern auch für die eigene Wohnung sein könne. "Beton hat einfach eine ganz tolle Haptik. Wenn man den streichelt, ist man eigentlich fasziniert", sagt Godelmann. Beton sei einfach etwas Echtes.