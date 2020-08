Pflanzenschutz-Befüllstation in Oberding - eine saubere Sache

Die von der Gemeinde Oberding gemeinsam mit Bauern geschaffene Anlage gilt in punkto Wasserschutz als vorbildlich. In den Hallen der neuen Spritzmittel-Befüllstation können die Landwirte ihre Pflanzenschutzspritzen befüllen, entleeren und reinigen. Dabei werden Reste der Spritzbrühe über ein im Boden eingebautes biologisches Filtersystem gereinigt und können keinesfalls mehr in den Boden, die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Die Station ist ein deutschlandweit einmaliges Pilotprojekt zum Wasserschutz.

Landwirte nutzen die saubere Spritzenfüllstation regelmäßiig

Mehrmals die Woche fährt Landwirt Georg Deischl mit seinem Schlepper zur neuen Befüllstation. Erst seit kurzem ist die riesige Halle – eine Art Wassertankstelle am Ortseingang von Oberding - in Betrieb.

Genau unter einer von der Decke hängenden Schlauchvorrichtung parkt er seinen Traktor mit dem Spritzmitteltank, um ihn zu befüllen. An der Wand hängt ein Elektrokasten, dort gibt Georg Deischl einen Code ein.

"Hier hat jeder Landwirt sein Portal. Mit einer Pin ist das zu bestätigen und dann kann man natürlich die Menge an Wasser frei wählen, die man benötigt. Also bei mir, in mein Gerät gehen circa 4.000 Liter rein und damit kann man eine Fläche von 10 Hektar spritzen.“ Landwirt Georg Deischl

Exakte Befüllung statt wie bisher Pi mal Daumen

Durch den Schlauch an der Decke strömt das Wasser in seinen Tank. Danach wird das Spritzmittel beigemischt. Der Vorteil dieser brandneuen Anlage: sie ist sehr genau – bis auf den Liter. Vorher mussten die Landwirte sich nach der manuellen Anzeige am Tank selber richten, berichtet Georg Deischl. Das heißt, bisher konnte er nur 100-literweise sehen, wie viel Menge er eingefüllt hat. Diese Methode nach der Devise "Pi mal Daumen" ist jetzt Vergangenheit.

"So war es eben früher. Wir haben einfach einen normalen Wasserhahn gehabt - auf und zu und dann hat man vielleicht so 50 -100 literweise die Menge gepasst oder nicht.“ Georg Deisch

Die Spritzmittelreste waren ein Problem fürs Grundwasser

So kam es vor, dass Spritzbrühe überlief – in den Boden, die Kanalisation oder auch Gewässer. Das kann hier nicht mehr passieren. Und wenn doch – und das ist die große Innovation - gelangt die Brühe nicht in die Umwelt, sondern wird durch einen Bio-Filter geleitet. So bleiben keine schädlichen Rückstände mehr übrig. Anton Nußrainer, zweiter Bürgermeister von Oberding und Initiator dieser Anlage hockt vor einem knapp sechs Quadratmeter großen Bio-Filter-Becken, auf das Wasser tropft.

"In dem Bio-Filter ist oben ein Stroh-Erde-Gemisch. Darin sind Mikroorganismen, die hier in der Natur vorkommen. Unter dem Stroh-Erde-Gemisch ist ein Vlies, das filtert die feinen Erdrückstände heraus. Darunter kommt eine Schicht mit Rollkies." Anton Nußrainer

Nußrainer und seine Mitstreiter rechnen damit, das pro Behältnis 3.000 Liter Wasser verdampfen, bzw. entsorgt werden.

Deutschlandweit einzigartige Pilotanlage

Solch eine Anlage wie hier in Oberding mit Befüllstation und mit Abfall-Wasser-Reinigung ist deutschlandweit einzigartig. 340.000 Euro hat sie gekostet – die EU übernimmt rund die Hälfte - den Rest die Gemeinde Oberding und die beteiligten Landwirte. Für Werner Heller von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat diese Anlage zwei entscheidende Vorteile:

"Ich brauche keine Angst haben, dass Pflanzenschutzwirkstoffe beim Reinigen oder auch beim Befüllen ins Gewässer gelangen hier. Außerdem habe ich eine relativ hohe Leistung" Werner Heller

Die Anlage vereinigt Effizienz und Umweltbewusstsein gleichermaßen, lobt Experte Heller. Auch wenn Gemeinde und Landwirte viel Geld ausgegeben haben, sie sind stolz auf ihre neue Anlage. Befüllen und auch Reinigen der Spritzfahrzeuge ist für sie nun um einiges leichter und umweltfreundlicher geworden.