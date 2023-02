Pflanzen und Algen: Das Essen der Zukunft?

Pflanzen könnten bald eine wichtige Rolle in unserer Ernährung spielen. Eine davon ist der Queller. Das ist eine Salzpflanze, die in Küstenregionen wächst und gut mit salzhaltigen Böden klarkommt. Susanne Baldermann ist Professorin für Food Metabolom an der Fakultät für Lebenswissenschaften, Ernährung und Gesundheit in Kulmbach. Sie ist überzeugt, dass Queller, Algen und Co. – auch fern von der Küste – bald keine Seltenheit mehr auf unseren Tellern sind.

"Die Pflanzen- oder die Inhaltsstoffprofile sind tatsächlich sehr ähnlich mit unseren klassischen Lebensmitteln. So haben unsere Algen zum Beispiel einen vergleichbaren Proteingehalt zu Fleischprodukten. Und wenn wir uns hier die Salzpflanzen angucken, dann haben wir in den Salzpflanzen vergleichbare Mengen an Mikronährstoffen, wo ich z.B. das Vitamin C oder das Provitamin A nennen kann." Susanne Baldermann, Lebensmittelchemikerin

Salzwasser als Grundlage für neue Pflanzenkulturen

Was kommt in Zukunft bei uns allen auf den Tisch? Für Susanne Baldermann ist das die zentrale Frage für den globalen Nahrungsmittelmarkt. Trinkwasser wird knapp. Was ausreichend zur Verfügung steht, ist dagegen Meerwasser. Damit könnten die Salzpflanzen und Algen kultiviert werden, so die Pläne der Wissenschaftlerin. Und diese Form des Pflanzenanbaus funktioniert auch weit weg von der Küste.

"Wir haben auch in Deutschland viele Solequellen zur Verfügung, die man für die Produktion solcher Pflanzen nutzen könnte. Das heißt, wir haben eine Ausnutzung von natürlichen Ressourcen und müssen dabei die bislang stark belasteten Ressourcen nicht weiter nutzen." Susanne Baldermann

Licht ist für die Pflanzen überlebenswichtig

Doch auf welchen Flächen sollen diese Nahrungsmittel angebaut werden? Sogenannte Indoor-Kultivierungssysteme könnten die Lösung sein. Der Haken: Die Pflanzen bekommen in geschlossenen Räumen kein Sonnenlicht. Deshalb experimentiert Susanne Baldermann mit verschiedenen Lichtquellen, um den Pflanzen auch in geschlossenen Räumen ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Mittels moderner Lichtsysteme könnte die Indoor-Kultivierung klappen. Erste Experimente stimmen die Forscherin zuversichtlich.

"Was wir alle wissen, ist, dass unsere Pflanzen Licht brauchen, um zu überleben und um Photosynthese zu betreiben und deshalb ist ein Schwerpunkt unsere Arbeit der Einsatz von neuen LED-Lichttechnologien, um die Pflanzen im Wachstum und in den Inhaltsstoffprofilen zu beeinflussen." Susanne Baldermann

Indoor-Kultivierung – auch im Bierkeller

In Großstädten gibt es oft ungenutzte alte U-Bahnschächte oder leere Fabrikhallen, die sich für den Nahrungsmittelanbau eignen würden. Doch auch in Kulmbach vermutet die Wissenschaftlerin Plätze, die man künftig für den Pflanzenanbau nutzen könnte. Von Stadtführer Erich Olbrich lässt sich die 45-Jährige einen der historischen Bierkeller zeigen. Einer von mehr als 80, die unter der Kulmbacher Innenstadt liegen und in denen früher Bier gelagert wurde. Heute steht der Großteil der Keller leer. Manche der unterirdischen Bauten sind mehr als hundert Meter lang und nach Ansicht von Susanne Baldermann gut geeignet für den Anbau von Pflanzen. Laut Ansicht der Professorin könnten mit den im Bierkeller angebauten Pflanzen auch Großstädte versorgt werden.

Erste Versuche können beginnen

Schon in wenigen Monaten will Susanne Baldermann in dem Keller versuchsweise ein paar einzelne Pflanzen ziehen. Auch die Kultivierung von Algen könnte sich die 45-Jährige dort vorstellen. Was noch geklärt werden muss: Woher kommt die Energie für die Stromversorgung? Wünschenswert wäre, so die Forscherin, die Versorgung über Photovoltaikanlagen. Strom, der aus Sonnenlicht gewonnen wird, wäre die nachhaltigste Lösung für das Projekt.

Bürokratische Hürden für neue Lebensmittel

In der EU gibt es aktuell nur vergleichsweise wenige Nahrungsmittel, die aus Algen und anderen alternativen Proteinquellen hergestellt werden. In den USA und vielen asiatischen Staaten sind Forschung und Produktpalette in Sachen "Alternative Ernährungsformen" weiter. Laut Tilmann Reinhardt vom Lehrstuhl für Lebensmittelrecht in Kulmbach liegt das vor allem an bürokratischen Hürden.

"Eine wesentliche Schwierigkeit ist, dass alle neuartigen Lebensmittel, die 1997 noch nicht auf dem europäischen Markt waren, grundsätzlich einer Genehmigung durch die Europäische Aufsichtsbehörde benötigen. Und diese Verfahren sind langwierig und kostenintensiv." Tilmann Reinhardt, Lehrstuhl für Lebensmittelrecht

Mehr Fläche für Experimente

Susanne Baldermann ist überzeugt, dass die Forschung und Lehre im Bereich alternativer pflanzlicher Lebensmittel und Proteinquellen für die Generation ihrer Studenten von elementarer Bedeutung ist. Auf dem Dach des Lehrstuhls in Kulmbach bekommt die Forscherin schon jetzt neue Versuchsflächen. Drei Gewächshäuser warten darauf, bepflanzt zu werden. Auch hier will die Lebensmittel-Chemikerin mit Salzpflanzen experimentieren.