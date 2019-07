Pflanzaktion für Kinder: Mit allen Sinnen erfahren

Seit 25 Jahren ist Gärtnermeister Peter Ludwig einmal im Jahr an der Schule für körperbehinderte Kinder in Aschaffenburg im Stadtteil Schweinheim zu Gast. Er ist ein gern gesehener Gast. Sein Transporter ist voll mit Blumen und Kräutern aller Art. "Sie müssen vor allem gut riechen, denn viele der Schüler sehen nicht so gut." Und die Kinder wollen auch naschen, so Ludwig. Daher habe er auch gelbe und rote Cocktailtomaten dabei, so Ludwig.

Pflanzaktion: Höhepunkt im Schuljahr

Gemeinsam mit den Schülern und Lehrkräften bringt er Farbe auf den Schulhof. Die grauen Pflanzwandsteine verwandeln sich in eine kleine Blühoasen. Aber auch Blumentöpfe und gelbe Kästen werden bepflanzt – so genannte Bienenkästen mit Salbei und Pfefferminz.

"Peter Ludwig hat einen tollen Draht zu unseren Kindern", sagt Mechthild Haart. Sie leitet das Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung - eine Schule mit integrierter Tagesstätte. Die Pflanzaktion ist ein Highlight im Schuljahr: "Es sind im Wechsel verschiedene Klassen dabei. In allen Lehrplänen ist Natur und Umwelt ein wichtiges Thema. Die Kinder bekommen ein tolles Fachwissen, kümmern sich selbst um die Pflanzen. Mit allen Sinnen erfahren – das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen an der Schule!"

Kinderhilfestiftung unterstützt das Pflanz-Projekt

Mit dabei ist auch Gerd Ewald von der Kinderhilfestiftung in Frankfurt, die das Projekt seit drei Jahren unterstützt. Die Kinderhilfestiftung unterstützt kranke, behinderte und benachteiligte Kinder.