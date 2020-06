Pfingstwochenende im Bayerischen Wald sorgt für volle Parkplätze

Nach elf Wochen Zwangsschließung durften in Bayern am Pfingstwochenende die Übernachtungsbetriebe wieder öffnen, wenn auch mit vielen Auflagen und Hygieneregeln. Vor allem am sonnigen Pfingstmontag drängten die Tagesausflügler in den Bayerischen Wald.

Volle Parkplätze und Wanderwege

Geißkopf, Falkenstein, Arber - egal welcher Wanderparkplatz im Bayerischen Wald, alle waren gut voll bis überfüllt am sonnigen Pfingstmontag, vor allem mit Tagesausflüglern aus Straubing, Regensburg oder Cham. Manche kleinere Wanderparkplätze (zum Beispiel der für die Rißloch-Wasserfälle in Bodenmais) waren so überbelegt, dass die Autofahrer die Zufahrtsstraßen und zum Teil auch Privatgrundstücke zuparkten, was teilweise zu Ärger mit Hausbesitzern führte.

Ansturm auf Nationalpark Bayerischer Wald

Im Nationalpark Bayerischer Wald waren am Pfingstmontag die Parkplätze überfüllt und die Abstandsregeln wurden nicht immer eingehalten. Darauf hat heute die Nationalparkverwaltung hingewiesen. "An der Glasarche unterhalb des Lusens war teilweise so viel los, dass da kein Platz mehr war", berichtet Rangerin Martina Buchna. "So etwas habe ich dort noch nie erlebt." Als "ziemlich heftig" bezeichnet auch Lusenwirt Heinz Duschl den Ansturm auf seine Schutzhütte.

"Die meisten Gäste sind zwar sehr vernünftig und halten sich an die aktuellen Hygienemaßnahmen, aber ein paar Freche und Unvernünftige sind dann halt doch auch dabei." Heinz Duschl, Wirt der Lusn-Schutzhütte

Von einer teilweise über 50 Meter langen Warteschlange vor seinem Biergarten berichtet Schwellhäusl-Wirt Ludwig Lettenmaier. Selbst kleine, sonst eher nicht stark frequentierte Parkplätze waren überfüllt. Im Nationalparkzentrum Lusen bei Neuschönau parkten einige Besucher einfach entlang der Kreisstraße, weil die Parkplätze voll waren. Einige Besucher hielten sich dort auch nicht an die beschilderten Abstands- und Hygieneregeln.

Nationalparkverwaltung hofft auf Beruhigung

Einige mißachteten auch Naturschutzregeln im Park, wanderten etwa auf gesperrten Wegen. Die Nationalparkverwaltung hofft, dass sich der Ansturm wieder beruhigt. Wildes Parken oder das Missachten der Naturschutz-und Coronaregeln werde man nicht akzeptieren. Besucher sollen außerdem, besonders an Sonn- und Feiertagen auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen - zum Beispiel auf die Waldbahn oder die Igelbusse, um ein Park-Chaos zu vermeiden.