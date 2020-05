Pfingstgottesdienst mit künftigem Bischof Bertram Meier

Der ernannte Augsburger Bischof Bertram Meier hat Gläubige dazu aufgerufen, den Heiligen Geist als "die fortlebende Gegenwart Christi in Kirche und Welt" ernst zu nehmen. Geistvergessenheit könne ein Zeichen sein für Gottvergessenheit, ja Gottlosigkeit, sagte Bertram Meier am Sonntag beim Pfingstgottesdienst im Hohen Dom in Augsburg.

Künftiger Bischof warnt vor Größenwahn und Starrheit

Geistvergessenheit im kirchlichen Leben hat laut Bertram Meier fatale Wirkungen: "Sie ist menschliche Hybris, Selbstüberschätzung, Größenwahn. Babel lässt grüßen, nach dem Motto: Wir schaffen es - allein. Wir reformieren - allein." Auch das andere Extrem sei eine mögliche Folge: "Das haben wir schon immer so gemacht. Veränderungen nur über meine Leiche!" Wer so denke, erklärte Meier, brauche keinen Heiligen Geist, auch wenn er in salbungsvollen Worten vom diesem predige.

Dem Glauben Raum zur Entfaltung geben

Meier betonte, "Taufe, Firmung und Weihe haben mit Salbungen zu tun, doch salbungsvolle Worte danach reichen nicht aus." Man müsse der Fantasie des Heiligen Geistes Gelegenheit und Raum zur Entfaltung geben, auch und gerade in den Niederungen des alltäglichen Lebens: "Was bedeutet mir der Heilige Geist? Rechne ich mit seinen Überraschungen? Was traue ich ihm zu? Bete ich zu ihm?" Gottes Geist treibe Christen zur Zeugenschaft, resümierte Meier. "Sonst bleibt alles tönernes Erz, geistlose Betriebsamkeit."

Bischofsweihe verschoben

Wegen der Corona-Pandemie musste die Bischofsweihe von Bertram Meier auf Samstag, den 6. Juni, verschoben werden. Kardinal Reinhard Marx wir die Bischofsweihe durchführen. Wegen der Hygienevorschriften dürfen nur geladene Gäste dabei sein. Der BR überträgt die Weihe live im BR Fernsehen.