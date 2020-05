Pfingstferien: Urlaub Dahoam, aber wo?

Bayern statt Ballermann, ab an die Seen und in die Berge statt ans Mittelmeer: "Urlaub dahoam" könnte heuer für viele das Motto sein. Und endlich steht auch fest, wann es so weit ist: Ende Mai dürfen im Freistaat Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder Touristen beherbergen. Rechtzeitig zu Pfingsten.

Gute Nachrichten für die heimischen Tourismus-Regionen

Bei Daniel Schimmer, Hotelmanager in Garmisch-Partenkirchen, steht seit Bekanntwerden der Lockerungen das Telefon nicht mehr still:

"Sehr deutlich nach der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten sind die Buchungen losgestartet und hören grade nicht mehr auf. Eine sehr schöne Entwicklung und ich hoffe das Beste für uns." Daniel Schimmer, Hotelmanager

Kleiner Wermutstropfen: In Sachen Wellness wird weiter nichts gehen. Die Saunen und Schwimmbäder in den Hotels dürfen noch nicht wieder genutzt werden.

Einem Aktivurlaub steht dagegen nichts im Weg: Wanderungen und Touren in den Bergen sind laut dem Deutschem Alpenverein wieder möglich. Und auch die Campingplätze sperren Ende Mai auf. Zum Teil jedoch ohne die Sanitäranlagen.

Strandurlaub ist auch drin - an den Küsten Deutschlands

Wer lieber über die Landesgrenze hinweg verreisen möchte, der kann beispielweise an die Strände von Nord- und Ostsee fahren. Mecklenburg-Vorpommern öffnet ab dem 25. Mai die Grenzen für Urlauber, Schleswig-Holstein schon ab dem 18. Mai. Und in Niedersachsen kann man bereits ab dem kommenden Montag auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen übernachten.

Um die strengen Hygiene-Auflagen umsetzen zu können, dürfen Unterkünfte aber nicht komplett belegt werden, vielerorts nur zur Hälfte. Für alle, die den Urlaub an Pfingsten noch nicht abgeschrieben haben, gilt deshalb: Schnell sein bei der Buchung, sagt Tourismus-Experte Torsten Kirstges.

"Touristische Kapazitäten in Deutschland werden schnell ausgebucht sein, denn viele Buchungen sind ja schon vor Monaten eingebucht worden und bestehen weiter. Sicherlich wird der ein oder andere Hotspot schnell ausgebucht sein." Torsten Kirstges, Tourismus-Experte

Reiseveranstalter setzen auf flexible Angebote

Viele Reiseveranstalter setzen jetzt auf flexible Angebote, die sich auch noch kurzfristig stornieren oder umbuchen lassen. Das Ostergeschäft war ein Totalausfall für die Branche, nun bestehe leise Hoffnung für Pfingsten und den Sommer, sagt Reisebüro-Inhaberin Antonia Koenen aus Franken:

"Die Umbuchungen, die wir jetzt noch nehmen können, entweder auf Deutschland oder auf einen späteren Zeitpunkt, sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem ist jede Umbuchung, die wir durchführen können, ein Gewinn für uns." Antonia Koenen, Reisebüro-Inhaberin

Urlaub im Ausland?

Und wie sieht es mit Urlaub in den Nachbarländern aus? Zwar sind die Grenzen derzeit noch zu, doch Tourismus-Experte Kirstges plädiert für eine schnelle Öffnung:

"Der Virus ist sicherlich in Österreich, in Frankreich, in Dänemark nicht schlimmer und die Ansteckungsgefahr nicht größer, als wenn ich mich hier in Deutschland bewege. Deshalb ist es ganz wichtig, dass auch Reisen in die Nachbarländer wieder ermöglicht wird." Torsten Kirstges, Tourismus-Experte