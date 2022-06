Pfingstferien am Nürnberger Flughafen: Fast wie vor Corona

Während der Pfingstferien hat es einen regen Reisebetrieb am Flughafen Nürnberg gegeben – nach einer ersten Bilanz sogar fast so viel wie vor der Pandemie. In den vergangenen zwei Wochen sind nach Angaben des Flughafen-Sprechers Christian Albrecht etwa 240.000 Passagiere in Nürnberg gelandet oder von hier aus abgeflogen. 2019 – also vor Corona – waren es 243.000 Fluggäste. Durchschnittlich hat es hier heuer 105 Starts und Landungen pro Tag gegeben. Die beliebtesten Reiseziele waren Antalya, die griechischen Inseln sowie Mallorca.

Für den Sommer gewappnet

Auch für die Sommerferien werden wieder hohe Fluggastzahlen erwartet. Allerdings zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Flugbetrieb wohl nicht ganz reibungslos ablaufen wird. Airlines wie zum Beispiel Swiss haben wegen Personalmangels schon Flüge von und nach Nürnberg gestrichen. Um Engpässen in der Sommerzeit vorzubeugen, habe der Airport vorsorglich Personal aufgestockt, so Albrecht. "Wir sind seit Dezember aktiv an der Rekrutierung", sagte er.

Unregelmäßiger Flugplan befürchtet

Mittlerweile habe der Flughafen 100 neue Kräfte einstellen können, in den kommenden zwei Monaten sollen noch einmal 30 dazukommen. "Für den Sommer sind wir gut und optimistisch und versuchen dann das Beste zu organisieren. Wohlwissend, dass es Unregelmäßigkeiten im Flugplan geben wird." Gerade deswegen empfiehlt Albrecht allen Reisenden, frühzeitig – und mindestens zwei Stunden vor Abflug – einzuchecken und direkt am Gate auf den Flug zu warten.