Heiliger Geist: Wie Christen heuer Pfingsten feiern

Die Biergärten dürfen ab dem Pfingstwochenende länger öffnen, bald locken auch die Freibäder wieder, und die Schulkinder haben zwei Wochen frei - fast Normalität also. Trotzdem wird das christliche Hochfest Pfingsten in diesem Jahr ganz anders ausfallen als sonst.

"Wallfahrt dahoam" statt Pilgerschar

Christen in Bayern feieren das Pfingstfest, den Geburtstag der Kirche, in diesem Jahr unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. So wird beispielsweise aus der 111 Kilometer langen Regensburger Fußwallfahrt nach Altötting, zu der normalerweise 8.000 Gläubige bereits am Pfingstsamstag aufbrechen, 2020 eine "Wallfahrt dahoam". Pilgerpfarrer Johann Lorenz aus dem Bistum Regensburg lädt alle Pilger ein, in den drei Tagen vor Pfingsten eine 'Fußwallfahrt daheim' zu machen. Die Idee sei, sich ein Wegstück in der Nähe des Heimatortes zu einer Kapelle, Kirche, einem Bildstock oder Kreuz zu suchen und sich betend und singend allein oder im erlaubten kleinen Kreis auf den Weg zu machen. "So sind wir im gemeinsamen Gebet trotzdem eine große Pilgerschar, wenn auch an verschiedenen Orten!"

Auch der traditionelle Kötztinger Pfingstritt ist abgesagt. Eine kleine Gruppe hat das Versprechen aus dem Jahr 1412 deshalb an einem geheimen Termin erneuert. Der Ritt geht auf ein Gelöbnis Anfang des 15. Jahrhunderts zurück, als junge Burschen einen Pfarrer zu einem Sterbenden in das kleine Dorf Steinbühl begleitet und nach der glücklichen Rückkehr versprochen hatten, diesen Ritt alljährlich zu wiederholen.

Gottesdienste unter strengen Auflagen

Zwar gibt es zu Pfingsten traditionell viele Gottesdienste unter freiem Himmel oder Berggottesdienste. Auch diese müssen aber weiterhin unter den seit dem 4. Mai geltenden Vorschriften stattfinden: Die Maximalzahl an Besuchern hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, Gläubige müssen einen Mindestabstand von zwei Metern in Gebäuden und 1,5 Metern im Freien einhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Viele Gemeinden setzen deshalb weiterhin auf Gottesdienstübertragungen im Netz - ein Beispiel ist das Pontifikalamt aus der Andreaskapelle in Passau.

Der BR überträgt den Pfingstgottesdienst live aus der evangelischen Kirche St. Egidien in Nürnberg. Die für den Pfingstsonntag im Würzburger Dom geplante Priesterweihe wurde auf Oktober verschoben. Die Familienseelsorge dort hat zu Pfingsten Vorlagen für Gottesdienste in der Familie oder im kleinen Kreis entworfen. Außerdem gibt es dort einen Vorschlag für eine Geo-Caching-Tour auf der Suche nach dem Heiligen Geist. Im Dekanat Roth-Schwabach organisieren Jugendliche ein Online-Pfingstfestival. Auf dem Programm stehen Gottesdienste im Livestream, Workshops und gemeinsames Mittagessen per Videomeeting, aber auch eine "Seelsorge-Hotline".

Sorgen um Pfingstkollekte

Das kirchliche Osteuropa-Hilfswerk mit Sitz in Freising sorgt sich indes um die Spendeneinnahmen. Die Pfingstkollekte könnte in den katholischen Gottesdiensten durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Einnahmen seien aber ein wichtiger Baustein in der Hilfe, so Renovabis.

Ab Donnerstag lädt das Osteuropahilfswerk neun Tage lang zum gemeinsamen Gebet in den Freisinger Mariendom. Die sogenannte Novene wird bis Pfingsten von Autorinnen und Autoren aus der Ukraine gestaltet, dem Partnerland der diesjährigen Spendenkampagne. Erstmals werden die rund viertelstündigen Gebete über einen Livestream im Internet übertragen. Sie beginnen werktags stets um 12 Uhr, sonn- und feiertags um 11.30 Uhr.

Was feiern Christen eigentlich?

Selbst viele Christen wissen nicht, was 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Der Name Pfingsten wird vom griechischen Wort "pentecoste" abgeleitet, das die Zahl 50 bezeichnet. An und um Pfingsten lassen sich in den rund 4.000 katholischen Gemeinden Bayerns Jugendliche für gewöhnlich firmen. Nach katholischem Glauben wird auf die etwa 75.000 Jugendlichen der Heilige Geist herabgerufen, damit sie im Glauben bestärkt werden.

Die symbolische Zahl 50

In Erinnerung an die in der Bibel geschilderte Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen wird Pfingsten auch als "Geburtstag der Kirche" verstanden. Den biblischen Berichten zufolge schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten, sondern allen Christen: "Sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen", heißt es in der biblischen Apostelgeschichte. Bei dem Treffen der Jünger Jesu "sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder", heißt es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testaments geht daher wohl auch die Redewendung "Feuer und Flamme sein" für "begeistert sein" zurück. Im christlichen Kirchenkalender endet mit Pfingsten die 50-tägige Osterzeit.

Ein Fest ohne besondere Traditionen

Allerdings: Es gibt keinen Pfingstkranz, keinen Pfingstbaum und auch keine Pfingsteier. Pfingsten ist nicht wie Weihnachten und Ostern. Und die biblische Pfingstgeschichte ist auch längst nicht so bekannt - die Geschichte, wie die Jünger sich auf die Straße trauten mit ihrer Botschaft von der Auferstehung und wie sie von allen Menschen, egal welcher Herkunft, verstanden werden: Alle Menschen werden Brüder. Pfingsten ist das Fest des "Heiligen Geistes", so eine offizielle Formulierung. Pfingsten wird aber auch oft als "Geburtstag der Kirche" bezeichnet. Ein entscheidender Unterschied findet die Erlanger Theologin Johanna Haberer: Der Geist wird gefeiert, nicht die Kirche. "Die Story ist überhaupt nicht der Geburtstag der Kirche, sondern die eines Geistes, der Verständigung will, Frieden will, Inspiration will."