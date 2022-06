Pfingsten: Passt der Heilige Geist noch in unsere Zeit?

In der biblischen Erzählung vom Pfingstereignis erscheint der Heilige Geist den Aposteln als ein Brausen, als Windböe, als Feuerzunge. Im Glaubensbekenntnis heißt es: "Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist." Trotzdem ist der Heilige Geist abstrakter und weniger fassbar als es Vater und Sohn sind. Passt der Heilige Geist überhaupt noch ins Weltbild des 21. Jahrhunderts?

Vom Heiligen Geist hat jeder eine andere Vorstellung

Bei einer Straßenumfrage wird deutlich, vom Heiligen Geist hat jeder eine andere Vorstellung. "Ich bin mir nicht sicher, ob es den überhaupt gibt. Aber ich stell ihn mir wie einen weißen Geist vor. Und dass der einfach fliegen kann." Ein Passant glaubt, der Heilige Geist sei weiblich, ein anderer hat vom Heiligen Geist gar kein Bild vor Augen. "Ich hab noch nie über den Heiligen Geist nachgedacht. Über den Glauben, über Gott. Ja, aber über den Heiligen Geist nicht."

Der Heilige Geist ist schwer greifbar, weiß Thomas Schärtl-Trendel. Er lehrt Fundamentaltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist fasziniert vom Heiligen Geist. "Man kann den Geist nicht beherrschen", sagt er. "Der bricht auch manchmal an Orten auf, wo man ihn nicht erwartet oder auch nicht haben will." Der Heilige Geist macht, was er will, da ist sich Thomas Schärtl-Trendel sicher. Der Heilige Geist, sagt der Theologe, ist etwas ziemlich Kurioses. "Er ist nicht nur bei den Mächtigen, nicht nur bei den Schlauen und den Intellektuellen oder der Elite, sondern er kann bei jedermann und jederfrau wirken und auftauchen."

Dreifaltigkeit Gottes wirft oft Rätsel auf

Die Vorstellung, dass Gott zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist - genannt Dreifaltigkeit - wirft für Gläubige oft Rätsel auf. "Vater und Sohn, da kommen uns sofort Bilder in den Kopf, Assoziationen. Aber Geist? Da musste ich bei meinem kleinen Sohn erst mal Missverständnisse ausräumen - von wegen Geister, die spuken", erzählt der Fundamentaltheologe. Eigentlich soll der Heilige Geist aber vor allem eine Gemeinschaft schaffen, sagt Thomas Schärtl-Trendel. Wenn eine Person fühlt, was ein anderer Mensch fühlt. Das sei dieses intime Versprechen, das mit dem Heiligen Geist verbunden sei.

In den 1990er Jahren hofften viele Kommunikationstheoretiker auf eine solche Gemeinschaft durch den neuen "Cyberspace" - das Internet. Eine virtuelle Kraft sollte die Menschen verbinden und für ein ewiges Pfingsten online sorgen. Thomas Schärtl-Trendel ist da aber eher skeptisch und sieht das Internet vor allem als eine Möglichkeit, den Heiligen Geist besser zu verstehen.

Vater, Sohn und Heiliger Geist werden oft als Männer dargestellt

Alexander Heisig, Fachreferent für Zeitgenössische Kunst und Kirche aus der Hauptabteilung Kunst der Erzdiözese München und Freising, sagt, es habe immer Tendenzen gegeben, den Heiligen Geist in menschlicher Gestalt darzustellen, meistens als Jüngling oder als jungen Mann. "Es gibt auch Darstellungen von drei Männern oder sogar verzerrte Bilder eines Kopfes mit drei Gesichtern. Dagegen haben sich die Kirchenväter jedoch sehr früh gewehrt", sagt Heisig. Und spätestens ab 1745 habe es ein Verbot gegeben, den Heiligen Geist anders darzustellen als als Taube. "Dieses Symbol der Taube war das einfachste und nachvollziehbarste. Und es entsprach der Vorstellung, dass der Geist irgendwie schwebt und fliegt."

Dass der Heilige Geist in der Kunst häufig als Mann neben Gott und Jesus dargestellt wird, sieht Dorothea Sattler, Direktorin des Ökumenischen Instituts an der Uni Münster, kritisch. Sie wünscht sich, "dass wir uns nicht drei menschenartige Figuren vorstellen, die sich miteinander beraten. So ist das ja nie gemeint gewesen. Es ist immer der eine Gott, der von sich Kund gibt", erklärt Sattler.

Meist sieht der Heilige Geist aus wie eine Taube, manchmal wie ein Atem oder ein Sturmwind. Sattler begrüßt diese Vielfalt an Bildern, gerade in einer Zeit, in der traditionelle Gottesbilder nicht mehr alle erreichen. "Ich habe gelernt, die Vielfalt der Bilder wertzuschätzen, weil die mich davor bewahrt, mir Gott etwa in einer menschlichen Gestalt vorzustellen", sagt Sattler.

Gefahr von Sekten: Führungsperson fühlt sich vom Geist berufen

In manchen christlichen Strömungen und Gemeinschaften spielt der Heilige Geist, der Menschen in fremden Sprachen sprechen lässt und sie heilen kann, eine noch zentralere Rolle. Der Theologe Johannes Grössl von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg forscht zu diesen "charismatischen Bewegungen", die sich nach dem Charisma, also den Geistgaben, benennen. "Die Zunahme des Geistes, hat natürlich zwei Seiten. Also das Gute ist, dass wieder die Äußerlichkeit des Glaubens betont wird, den Glauben nach außen zu tragen. Diese Leidenschaft ist in Kirchengemeinden abhanden gekommen", sagt Grössl.

Die Gefahr läge aber darin, dass einzelne Menschen sich vom Heiligen Geist berufen fühlen könnten und meinen, sie seien vom Geist erfüllt. "Das ist die Gefahr auch jeder religiösen Sekte, dass sie einzelne Führerpersönlichkeiten hat, denen sie bedingungslos folgt", sagt der Theologe. Grössl ist der Meinung, solche "Geisterlebnisse" sollten immer intellektuell hinterfragt werden.

Bedford-Strohm: Heiliger Geist Begriff für Transzendenz

Aber: Ohne Geist kommt der christliche Glaube nicht aus. Und das sei auch gut so, findet der evangelische Landesbischof in Bayern. Für Heinrich Bedford-Strohm ist der Heilige Geist ein Begriff für Transzendenz, also für unerklärliche Erfahrungen mitten im Alltag. Und die kenne eigentlich jeder. "Der Heilige Geist wirkt nicht nur in der Kirche, er wirkt in der gesamten Welt, wo Menschen Verständigungsprozesse anstoßen, wo sie Schwachen helfen, wo sie das, was Gott ausmacht, Liebe auszustrahlen, in der Welt zeigen", sagt Bedford-Strohm.