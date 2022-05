Pfingsten: Bahn wirbt für Sonderzüge im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn hat für die kommenden Feiertage und das Pfingstwochenende zahlreiche zusätzliche Fernverkehrszüge angekündigt. Auf besonders stark nachgefragten Strecken wie zwischen München und Hamburg oder zwischen München und dem Ruhrgebiet wird mit 50 Sonderzügen das Sitzplatzangebot im Fernverkehr erhöht. Auch die Städte Nürnberg und Augsburg profitieren. Ab dem 1. Juni gilt im Nah-und Regionalverkehr das 9-Euro-Ticket. Auf verschiedenen Strecken steht dann der Fernverkehr in Konkurrenz zu stark nachgefragten Nahverkehrszügen. Fahrgäste können sich entscheiden.

Pfingsten und Fronleichnam starke Reisetage

Die Bahn wirbt in der Mitteilung zu diesem Wochenende dafür zu reservieren. "Die zusätzlichen Züge fahren in den Zeiträumen 25. bis 29. Mai (Christi Himmelfahrt), 3. bis 6. Juni (Pfingsten) sowie 15. bis 19. Juni (Fronleichnam)." Hier können Plätze reserviert werden. Das ist im Fernverkehr generell möglich, anders als im Regional- und Nahverkehr. Dort wird für die Monate Juni, Juli und August das besonders preisgünstige 9-Euro-Ticket angeboten. Der Vorverkauf startet an diesem Wochenende. Vielerorts wird es ab Montag das Ticket auch an Automaten geben. Am Freitag hatte der Bundesrat das 9-Euro-Ticket endgültig beschlossen.

Fernverkehrsfahrten möglichst früh buchen für Sonderpreise

Um auch im Fernverkehr möglichst günstige Fahrangebote nutzen zu können, empfiehlt die Bahn, frühzeitig zu buchen. "Die zusätzlichen Züge sind schon in den Auskunftsmedien zu finden und über alle DB-Vertriebskanäle buchbar." Auf "bahn.de" und in der Handy-App "DB Navigator" sind die Züge buchbar. Alle Abfahrts- und Anschlusszeiten kann man dort finden.

Auslastungsanzeige hilft bei der Planung

Auf der Internetseite gibt es auch eine Auslastungsanzeige, die angibt, wie stark nachgefragt einzelne Züge sind. So können Reisende bei Bedarf einen weniger stark ausgelasteten Zug am Abfahrtstag finden. Das hilft, um beispielsweise zu reservieren, oder andere, weniger stark nachgefragte Züge zu buchen. Auch Nahverkehrsunternehmen und Privatbahnen bieten auf ihren Seiten teilweise Auslastungsanzeigen.

Baustellen auch an den Wochenenden

Weil viele Baustellen im Bahn-Netz auch an den Feiertagswochenenden weitergehen, empfiehlt die Bahn auf jeden Fall den Blick ins Internet oder in die App, denn dort sind geänderte Fahrzeiten, Zug- und Halteausfälle, die zu zusätzlichem Umsteigen führen, eingearbeitet.