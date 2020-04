27.04.2020, 07:42 Uhr

Pferdestall in Flammen - keine Tiere verletzt

In Fehmbach im Kreis Deggendorf ist am Sonntag in einem hölzernen Pferdestall Feuer ausgebrochen. Alle Tiere waren zu dieser Zeit auf einer Koppel. Eine defekte Steckdose war offenbar die Ursache für den Brand, teilt die Polizei mit.