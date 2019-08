Pferdeschau und Feuerwerk beenden Jura-Volksfest

Trotz des eher wenig einladenden Wetters haben nach Angaben der Stadt rund 4.000 Zuschauer am Schlusstag des Neumarkter Jura-Volksfests die Vorführungen während der rund zweistündigen Pferdeschau verfolgt.

Auch der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) waren vor Ort.

Lob vom Oberbürgermeister

An der Schau nahmen 130 Pferde und Fohlen teil, es gab unter anderem Gespanne, römische Streitwagen und eine Kutschenparade zu sehen. Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW) zeigte sich anschließend begeistert. "In der Form ist das schon bayernweit nahezu einmalig. Denn hier sind alle Arten von Pferden zu sehen. Und in einem hervorragenden Programm wird anschaulich gezeigt, zu was sie fähig sind."

Später tummelten sich tausende Festbesucher bis zum Abend und dem abschließenden Feuerwerk auf dem Festplatz und in den Jura-Hallen.