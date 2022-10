Pferde und Rinder in Not: Feuerwehren trainieren Großtierrettung

Die Zahl der Einsätze, bei denen Pferde und Rinder aus Notlagen befreit werden müssen, nimmt stetig zu. Die Rettung stellt Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Lutz Hauch ist Experte für Großtierrettung und schult Wehren in ganz Deutschland. Leider sei die Zahl der Einsätze, bei denen sich Feuerwehrleute selbst in Gefahr bringen und Tieren unnötige Belastungen zugemutet werden, immer noch hoch, erzählt Trainer Lutz Hauch zu Beginn eines ganztägigen Trainings in Oberfranken für verschiedene Feuerwehren.

Techniken, die Tiere schonen und Helfer schützen

Geübt wird an diesem Tag die Rettung eines Pferdes, das im Wald eine Böschung heruntergerutscht ist und verletzt am Boden liegt. Statt mit einem echten Pferd trainieren die Teilnehmer mit einem 200 Kilo schweren Übungsdummy, der ein realistisches Pferd darstellt. Der Nordrhein-Westfale Hauch ist zertifizierter Großtierrettungstrainer und damit Experte auf diesem Gebiet. Er zeigt den Einsatzkräften Techniken, die schonend für das Tier sind und gleichzeitig die Verletzungsgefahr für die Helfer minimieren.

Realistisches Einsatzszenario mit Pferde-Attrappe

Lutz Hauch weist die Einsatzkräfte immer wieder darauf hin, dass sie sich während einer Großtierrettung stets aus der Gefahrenzone heraushalten müssen. Er spricht dabei von sogenannten Kickzonen. Das sind die Bereiche, in denen Pferde und Kühe die Helfer mit ihren Beinen verletzen könnten. Die Tritte eines 400 bis 600 Kilo schweren Tieres können verheerend für die Einsatzkräfte sein. Der lebensgroße Rettungsdummy soll nun mit Hilfe von Gurten auf Platten gehoben werden. Anschließend können die Rettungskräfte im Übungsszenario das verletzte Pferd den Hang hinaufziehen.

Tierarzt muss dabei sein

Vor so einem Rettungseinsatz wird das Pferd in der Regel von einem Tierarzt sediert, damit es nicht noch mehr Panik bekommt. Pferde sind Fluchttiere, wollen sich befreien. Um den Kopf der verletzten Pferde oder Kühe wird außerdem ein Rettungstuch gespannt, damit sich das Tier beim Heraufziehen nicht die Kopfhaut aufreißt oder gar die Augen verletzt. Das technische Gerät für solche Rettungsübungen ist Spezialwerkzeug, mit dem sich die Einsatzkräfte an diesem Tag zuerst vertraut machen müssen. Sie üben, wie die Gurte aus der Distanz mit Hilfe von Stangen um das verletzte Tier gelegt und richtig befestigt werden. Lutz Hauch gibt immer wieder Hilfestellungen und weist die Einsatzkräfte darauf hin, dass sie möglichst ruhig agieren sollen, um das Tier nicht weiter in Stress zu versetzen.

450 Großtierrettungen im Jahr 2021

Fast 450 Rettungen von Großtieren gab es im vergangenen Jahr, berichtet Lutz Hauch. Es kommt also mehr als einmal pro Tag in der Republik dazu, dass Einsatzkräfte verletzte oder verunfallte Pferde und Rinder aus Notsituationen befreien müssen.

Die Feuerwehrleute aus dem Raum Coburg hätten diese Techniken schon oft gebraucht. Etwa 2019 als ein Pferd in einen Brunnenschacht gefallen war. Damals seien sie mit dem Einsatz überfordert gewesen, berichtet Stefan Zapf, Kreisbrandinspektor im Coburger Land. Feuerwehrschläuche dienten provisorisch als Gurte, mit denen sie versuchten, das Tier aus dem Brunnen zu befreien. Seit er Feuerwehrmann ist, hatte er schon mehrere Einsätze mit Großtieren. Das heute erlernte Wissen hätte er schon oft einsetzen können. Die Techniken von Experte Lutz Hauch sind nach Ansicht des Coburger Feuerwehrmannes äußerst hilfreich, er fühlt sich nun auf jeden Fall besser vorbereitet.