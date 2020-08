Pferde-Retterinnen Lena und Sophie für Tierschutzpreis nominiert

Wenn es Lena und Sophia aus Steinfeld im Landkreis Main-Spessart nicht gäbe, dann wären die beiden Stuten Kira und Joy heute wohl nicht mehr am Leben. Die beiden gut 25 Jahre alten Pferde sollten vor einem Jahr ausgemustert und zum Schlachter gebracht werden. Das hätte den damals 14-jährigen Mädchen das Herz gebrochen. Deshalb haben sie sich kurzerhand entschlossen, die Stuten bei sich aufzunehmen.

Mädchen für deutschen Tierschutzpreis vorgeschlagen

Die Rettungsaktion brachte den beiden Mädchen viel Aufmerksamkeit ein. Nun sind Lena und Sophia sogar für den Deutschen Tierschutzpreis vorgeschlagen worden. Diese Auszeichnung wird an Menschen verliehen, die sich in Deutschland ehrenamtlich und praktisch für Tierwohl einsetzen. Ob sie den Preis tatsächlich gewonnen haben, erfahren sie im Oktober. Die Verleihung findet am 19. Oktober in Berlin statt. Im besten Fall winken dann vierstellige Preisgelder: Die Platzierungen eins bis drei erhalten insgesamt 6.000 Euro, zudem gibt es zwei Sonderkategorien, die mit 1.000 Euro dotiert sind.

Betagte Stuten mit altersbedingten "Wehwehchen"

Dieses Preisgeld wäre für Lena und Sophia wichtig, denn der Unterhalt und die Pflege eines Pferdes ist nicht gerade billig. Hinzu kommt, dass die beiden Stuten nicht mehr die Jüngsten sind. Pferd Kira hat laut Halterin Lena viele Probleme mit den Beinen, da das Tier früher viel geritten wurde. "Und Joy hat ihre Heustauballergie, weswegen wir ihr das Heu einweichen müssen", sagt Lena im BR-Interview.

Lena und Sophie organisieren Spenden-Aktionen

Daher haben sich die Mädchen im vergangenen Jahr verschiedene Aktionen ausgedacht, um Spenden zu sammeln. Im August 2019 veranstalteten sie beispielsweise eine "Koppelparty". Auf der Pferdewiese luden Lena und Sophie zu Kaffee, Kuchen und einem Flohmarkt. Aber auch über den Winter waren die Teenager fleißig: "Wir haben auch im Winter einen Flohmarkt gemacht und auch an Weihnachten einige Spenden bekommen", sagt Lena. Von diesem Geld sei auch noch etwas übrig.

Pferde und neue Halter glücklich und wohlauf

Wie Lena sagt sind die geretteten Stuten, trotz ihrer kleinen Wehwehchen, wohlauf. Auch die beiden Mädchen stehen immer noch hinter ihrer Rettungsaktion. "Die Pferde sind mir sehr wichtig und ich will die beiden auch nicht mehr missen", sagt Lena.

Die beiden Pferderetterinnen freuen sich auch unabhängig von Aktionen oder möglichen Preisgeldern über jede Unterstützung und haben ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE 17 7906 9150 0000 0213 00.