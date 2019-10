Pferde aus brennendem Stall bei Altomünster gerettet

In Altomünster im Landkreis Dachau ist am Freitagabend ein Pferdestall niedergebrannt. Das Feuer wurde gegen 20 Uhr entdeckt. Die im Stall untergebrachten zehn Pferde konnten unversehrt in Sicherheit gebracht werden. Zwei oder drei Pferde liefen davon, wurden aber wieder eingefangen.

Auch eine angrenzende Reithalle wurde durch den Brand beschädigt. Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte die Feuerwehr aber verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende. Warum es brannte, ist noch nicht klar.