Pferd verletzt: Polizei nimmt Tierquäler fest

Im Deggendorfer Ortsteil Fischerdorf hat ein mutmaßlicher Tierquäler ein Pferd verletzt. Er wurde festgenommen.

Zeugen alarmieren die Polizei

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bereits am Samstag (20.06.) dabei beobachtet, wie er über einen Zaun kletterte und auf die Weide stieg. Er näherte sich einem Pferd, streichelte es und führte dann offensichtlich einen Arm in die Scheide des Tieres ein. Zeugen sprachen den Mann an und hielten ihn fest bis die Polizei eintraf.

Zusammenhang mit anderen Fällen wird geprüft

Eine Tierärztin stellte bei dem Pferd später Verletzungen im Scheidenbereich fest. Gegen den 52-Jährigen wird wegen Tierquälerei ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen und nach einer ersten Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Zuletzt wurden auch im Bereich Bogen, Regen und Zwiesel Pferde von bislang Unbekannten gequält. Ob die Fälle zusammenhängen, ist noch unklar.