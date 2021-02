Pferd schleift Schwangere nach Kutschenunfall mit

Eigentlich war die Ausfahrt bereits beendet. Laut Polizei hätte das Pferd am Sonntagnachmittag in Untrasried ausgespannt werden sollen, als sich der Unfall ereignete. Die Kutsche war schon in den Hof zurückgekehrt, als das Tier scheute und das Gefährt hinter sich umriss.

Beine verfingen sich in Zügeln

Bei dem Sturz verletzte sich die 28-Jährige am Hinterkopf und an der Wade. Gleichzeitig verfingen sich ihre Beine in den Zügeln. Dadurch konnte das Pferd die schwangere Frau bäuchlings mitschleifen. Nach wenigen Metern rissen nach Angaben der Polizei die Zügel, sodass sie sich befreien konnten. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Kemptener Klinikum. Doch die Frau hatte Glück - es wurden keine inneren Verletzungen festgestellt.