Pferd nach stundenlangem Einsatz aus Schacht gerettet

Am Samstagabend ging bei der Polizei in Dingolfing die Meldung über ein verletztes Pferd ein. Das Tier war auf einem Privatgrundstück in der Sossauer Straße eingestellt. Im Laufe des Nachmittags war es in einen Schuppen gelaufen und dort in einen Schacht gestürzt.

Helfer reißen Schuppen ab

Ein Tierarzt stellte das Tier zunächst mit Medikamenten ruhig. Dann machten sich die Helfer ans Werk. Die Feuerwehren Sossau und Dingolfing rissen zunächst mit dem THW den Schuppen ab, um besser an das Tier heranzukommen. Anschließend schnitten die Einsatzkräfte die Betondecke zu dem Schacht auf.

Pferd übersteht Vorfall

Nach rund fünf Stunden konnte das Pferd aus seiner Notlage befreit werden. Das Tier überstand den Vorfall laut Polizei "einigermaßen unbeschadet".