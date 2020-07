Pferd bleibt in Regenrinne stecken: Feuerwehreinsatz

Ein Pferd in einer misslichen Lage hat in Passau einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Polizei Passau auf BR-Anfrage mitteilt, war eine Reiterin mit ihrem Pferd an einem Waldstück im Ortsteil Neustift unterwegs. Das Tier trat dann an einer Stelle mit seinem Huf in eine Regenrinne und blieb stecken.

Feuerwehr rückt an

Weil die Reiterin alleine ihr Pferd nicht befreien konnte, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt. Beim Anblick der Feuerwehrleute erschrak das Pferd aber dann anscheinend derart, dass es den Fuß ruckartig von selbst aus der Regenrinne zog. Das Tier wurde laut Polizei nicht schwerer verletzt.