Pferd auf A6: Totalsperrung bei Schwabach

Ein Pferd auf der A6 bei Schwabach hat am Sonntagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Das hochnervöse Tier stellte eine Gefahr für den Verkehr dar. Deshalb musste die A6 zwischen den Anschlussstellen Schwabach-Süd und Schwabach-West zeitweise völlig gesperrt werden.

hochnervöses Pferd im Anhänger

Die Pferdehalter – eine 20-Jährige und ein 22-Jähriger aus Baden-Württemberg - hatten mit ihrem Pferdeanhänger auf dem Standstreifen halten müssen, weil das Tier im Anhänger wild um sich trat. Sie alarmierten die Polizei. Bei dem Versuch, das Tier zu beruhigen, entkam das Pferd und sprang über eine Schutzplanke. Da zeitweise eine erhebliche Gefahr für den Verkehr bestand, musste die Autobahn gesperrt werden.

Feuerwehr und Tierärztin als Retter

Die Freiwillige Feuerwehr Schwabach musste für das verstörte Tier die Schutzplanke aufschneiden und so den Weg zurück in den Anhänger freimachen. Nachdem eine Tierärztin das Pferd sediert hatte, konnte es zu einem verständigten Reiterhof bei Hilpoltstein transportiert werden. Ein 34-Jähriger, der helfen wollte, wurde durch einen Huftritt in den Oberbauch leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Auch das Pferd erlitt leichte Verletzungen, als es aus dem Anhänger entfloh.