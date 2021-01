Pfeifferhütte: Aufregung um exotische Ente im Kanal

Am alten Ludwigskanal bei Pfeifferhütte im Landkreis Nürnberger Land lebt eine indische Laufente - diese werden normalerweise als Haustier gehalten. Ob der Vogel geflohen oder ausgesetzt worden ist, lässt sich nicht klären. Die "Single-Ente" hat sich in ihrem neuen Lebensraum eingerichtet. Doch nun im harten Winter machen sich Anwohner Sorgen.

Ente eigentlich im Einsatz gegen Schneckenplagen

Laufenten werden hierzulande immer wieder als Geheimwaffe gegen Gartenschnecken gehandelt. Ob das Exemplar in Pfeifferhütte auch diese Mission hatte, weiß keiner mehr. Seit Monaten, vielleicht sogar schon Jahren hat sie ein neues Zuhause – eine Schleusenkammer des Ludwig-Donau-Main-Kanals im Schwarzenbrucker Ortsteil Pfeifferhütte. Hier lebt sie scheu aber überschaubar im Bereich des sogenannten "Alten Kanals".

Minustemperaturen "alarmierten" Anwohner

Anfangs hatte die Entendame sogar einen Verehrer, berichtet Bernadette Hegelein-Lange, doch der Erpel wurde auf der angrenzenden Straße überfahren. Von der heimischen Stockenten-Population am Kanal wird die sie jedoch gemieden.

Eines Tages fiel sie von der Oberkante der Schleuse in die Kammer zwischen den alten Sandsteinmauern. Hier hat sie nun einen sehr beengten Lebensraum. Bernadette Hegelein-Lange und weitere Anwohnerinnen kümmern sich daher verstärkt um die Laufente, versorgen sie mit Salat und Maiskörnern. "Wir hatten Angst, sie findet dort nicht genug Futter", so die Tierfreundin. Denn wieder nach oben fliegen, das kann die indische Ente nicht. Dazu reichen ihre Flugfähigkeiten nicht aus.

Feuerwehreinsatz – vergebliche Fangversuche

Als die Schleusenkammer zuzufrieren drohte, wurden die Anwohner aktiv und verständigten die Freiwillige Feuerwehr. Doch deren Fangversuche blieben erfolglos. Der Vogel zeigt sich überraschend wendig, taucht ab oder flattert doch ein paar Meter davon. Um die Ente nicht übermäßig zu stressen, brechen die Helfer die Aktion ab.

Experten raten zu Zurückhaltung

Das ist auch gut so. Experten etwa vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) plädieren dafür, die Ente in ihrem neuen Lebensraum so wenig wie möglich zu stören. "Der Vogel hat ja schon bewiesen, dass er dort durchaus überleben kann", erklärt Markus Erlwein, Sprecher des LBV in Hilpoltstein.

Jagdversuche stressten den Vogel zu sehr in der kalten Winterzeit. "Da verbraucht er viel zu viel Energie, die er nötiger zur Nahrungssuche und zum allgemeinen Überleben benötigt". Eingreifen also nur, wenn die Ente wirklich in Gefahr ist – durch eine Verletzung oder offensichtliche Unterernährung. "Aber das ist ja hier nicht der Fall", so Erlwein.

Vergleichbare Phänomene – Vögel sind extrem anpassungsfähig

Dass Haustiere sich in freier Wildbahn beweisen, kommt immer wieder vor. Ein Extremes Beispiel ist ein Pelikan, der in einem Tierpark in Österreich geboren wurde und sich dann nach seiner Flucht 2019 in den Isarauen bei München behauptete. "Dem hatte niemand das Fischefangen beigebracht – er konnte es aber trotzdem!", so Erlwein. Mehreren Fangversuchen entkam der wendige Wasservogel ohne Probleme.

Passender Partner wäre vorhanden

Für die Entendame aus Pfeifferhütte hätte Bernadette Hegelein-Lange schon einen Erpel bei einer Familie mit Teich und Garten in der Umgebung aufgetan. Doch der muss nun erst einmal warten. Fangversuche sind zur Zeit gestrichen. Und sie bittet auch alle anderen darum, dem Rat der Experten zu folgen und die exotische Ente in Ruhe zu lassen. "Wir brauchen hier keine Entenjäger." Für ausreichend Futter wollen die Anwohner in Pfeifferhütte sorgen – und sich ansonsten in Zurückhaltung üben.

Happy End für die Ente?

Ein kleines Happy End für die Ente deutet sich aber trotzdem an – ein Stockenten-Erpel besucht die Laufente inzwischen regelmäßig. Im Gegensatz zu seinen Artgenossen findet er sie durchaus interessant. So ist die Exotin in ihrer Schleuse nicht mehr so alleine und sichtlich entspannter und ausgeglichener.