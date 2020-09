Pfeffersprayattacke vor Landshuter Bäckerei

Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Mann vor einer Bäckerei in Landshut mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei Landshut meldet, sprühte er in der Podewilsstraße "wild um sich". Mehrere Passanten erlitten Atembeschwerden.

Polizist verfolgt Pfeffersprayer mit Fahrrad

Der Mann flüchtete daraufhin. Ein Polizeibeamter, der in der Nähe war, nahm zunächst zu Fuß die Verfolgung auf. Dann stieg er auf ein Fahrrad um, das ihm von einem zufällig vorbeikommendem Radfahrer angeboten wurde. Zusammen mit einer weiteren Streife konnte der Täter letztendlich gestellt werden, so die Polizei.

Grund für Pfeffersprayattacke unbekannt

Es handelt sich offenbar um einen amtsbekannten Wohnsitzlosen aus Landshut. Den Grund für die Pfeffersprayattacke wollte er nicht nennen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die bei dem Vorfall in der Podewilsstraße verletzt wurden, sollen sich mit der Polizei Landshut unter der Nummer 0871/9252-0 in Verbindung setzen.

Der Radfahrer hat im Anschluss sein Fahrrad auf der Landshuter Dienststelle zurückbekommen. Die Polizei bedankte sich für dessen Mithilfe.