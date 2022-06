Pfefferspray im Partyzelt: 50 Verletzte bei Bürgerfest

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat das Köschinger Bürgerfest am Freitag gleich mit einem größeren Polizeieinsatz. Im Zuge eines Streits hatte ein Mann eine Pfefferspraydose gezückt und den Reizstoff versprüht. Dabei verletzte er rund 50 Menschen im Partyzelt auf dem Festgelände.

Streit zwischen drei Ingolstädtern eskaliert

Laut Polizei gerieten am Freitag gegen 23 Uhr in einem Partyzelt an der Oberen Marktstraße drei Männer aneinander. Der Streit der drei Ingolstädter im Alter von 19, 25 und 32 Jahre schaukelte sich hoch, bis der alkoholisierte 32-Jährige schließlich eine Pfefferspraydose zog und damit in Richtung des ebenfalls alkoholisierten 25-Jährigen sprühte.

Atemwegsreizungen im Partyzelt

Während der Streit zwischen den drei Männern handgreiflich wurde, breitete sich das Pfefferspray im Partyzelt aus. Zahlreiche Festbesucher erlitten Atemwegsreizungen, zehn von ihnen mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die drei Streithähne wurden leicht verletzt. Insgesamt meldeten sich knapp 50 Verletzte bei den Einsatzkräften. Das Zelt wurde geräumt und blieb für den Rest der Nacht geschlossen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kösching waren Rettungsdienste und mehrere Streifen der Polizei vor Ort.